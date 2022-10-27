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Коммерсантъ FM
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ЕЦБ догоняет ФРС

Европейский регулятор сократил разрыв в уровне ставок с США

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания вновь повысил ключевые ставки на 0,75 процентного пункта. Размер ставки по кредитам увеличен до 2%, по депозитам — до 1,5%, по маржинальным кредитам — до 2,25%. Дальнейшие темпы ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ будут зависеть от данных по инфляции в еврозоне — пока она находится на пике. В США при этом более слабый спрос уже снизил ожидания в отношении максимальной ставки Федеральной резервной системы, начавшей цикл ужесточения политики раньше ЕЦБ.

Европейский центральный банк во главе с Кристин Лагард для борьбы с инфляцией добавил к ставкам еще 0,75 процентного пункта

Европейский центральный банк во главе с Кристин Лагард для борьбы с инфляцией добавил к ставкам еще 0,75 процентного пункта

Фото: AP

Европейский центральный банк во главе с Кристин Лагард для борьбы с инфляцией добавил к ставкам еще 0,75 процентного пункта

Фото: AP

Европейский центральный банк в четверг продолжил поднимать ставки. Ставка по кредитам увеличена с 1,25% до 2%, по депозитам — с 0,75% до 1,5%, по маржинальным кредитам — с 1,5% до 2,25%. Напомним, первое с 2011 года повышение ставок ЕЦБ произошло в июле — тогда базовая ставка выросла с нуля до 0,5%, в сентябре последовало увеличение еще на 0,75 процентного пункта (п. п.). Регулятор ожидает дальнейшего повышения ставок, говорится в заявлении ЕЦБ.

Ужесточение политики регулятора по-прежнему связано с ускорением инфляции — в сентябре рост цен в зоне евро составил 9,9% (в том числе энергия подорожала на 40,7%, продовольствие — на 11,8%). От инфляции, а также от состояния экономик еврозоны будут зависеть и темпы последующего повышения ставок, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Она также указала на, «вероятно, значительное снижение экономической активности в третьем квартале», в том числе на сокращение спроса в секторе услуг, поддержавшего восстановление европейской экономики после пандемии. Ослабление роста ВВП будет продолжаться до конца этого года и в начале следующего, ожидает глава ЕЦБ.

При этом регулятор призывает правительства вводить лишь ограниченные и временные меры компенсации потребителям роста цен на энергию, чтобы избежать избыточного фискального смягчения и давления на цены.

Тем временем темпы роста экономики США в третьем квартале оказались выше ожиданий — в годовом исчислении (если бы такими темпами экономика росла весь год) прирост составил 2,6% после спада на 1,6% в первом и 0,6% во втором квартале. Основной вклад в рост ВВП обеспечили внешняя торговля (2,8 п. п.), потребительский спрос (1 п. п.) и госрасходы (0,4 п. п.). В минус же сработали инвестиции (–0,9 п. п.). Углубление спада в жилищном строительстве (–1,4 п. п.) перекрыло позитив от прочих инвестиций (0,5 п. п.), отрицательным был и вклад со стороны запасов (–0,7 п. п.), отмечает Дмитрий Полевой из «ЛокоИнвеста». Однако в последующие кварталы рост в США, видимо, будет замедляться, что несколько снижает ожидания рынка по пиковой ставке ФРС, указывает эксперт. Сейчас ставка ФРС находится в диапазоне 3–3,25%.

Для ЕЦБ нынешний цикл повышения ставок является рекордно быстрым, ранее повышение ставок на 2 п. п. занимало как минимум 18 месяцев, теперь регулятор исходит из того, что высокая инфляция, даже если она вызвана факторами со стороны предложения, слишком вредна для экономики.

В декабре ЕЦБ, вероятно, будет действовать менее агрессивно, в феврале же цикл ужесточения политики и вовсе может завершиться, ожидают в ING Bank.

«ЕЦБ нужно было не допустить увеличения разницы между ставками в Европе и США, что могло бы еще больше повлечь отток инвесторов из евро в доллар, что, в свою очередь, оказало бы еще большее влияние на рост цен и повышение инфляции»,— говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Амплитуда дальнейшего повышения ставок будет зависеть от ближайших данных по инфляции, отмечает эксперт.

Татьяна Едовина

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