Где два, там и четыре

По итогам ежегодного форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) взгляд регулятора на инфляцию в Европе может измениться. Для того чтобы временно признать повышенную инфляцию в ЕС приемлемой, все готово — от необходимости дорогого ускорения зеленого перехода в энергетике Европы и финансирования Украины до перестройки международной логистики и растущих требований продолжать рост зарплат в ЕС для компенсации населению потрясений последних лет. Возможность компромиссов в борьбе с ростом цен в Европе явно выросла, а терпимость к инфляции может стать конкурентным ответом ЕС на ожидаемое усиление роста экономики США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕЦБ Кристин Лагард остается одним из немногих убежденных и бескомпромиссных борцов с инфляцией в Европе

Фото: Laurent Coust / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Глава ЕЦБ Кристин Лагард остается одним из немногих убежденных и бескомпромиссных борцов с инфляцией в Европе

Фото: Laurent Coust / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В португальской Синтре открылся ежегодный форум ЕЦБ — трехдневная конференция, которая уже давно является форумом мировых денежных регуляторов,— в этом году в его работе принимают участие главы ФРС США, Банка Англии, Банка Японии и руководство МВФ. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступила вечером 26 июня на открытии форума с умеренными и неопределенными, но скорее «ястребиными» ремарками, немного укрепившими евро, да и вчера ее комментарии скорее были посвящены необходимости продления периода жесткости ДКП ЕЦБ — но не ужесточения как такового, при этом глава регулятора скорее выражала непопулярное в этой аудитории мнение. Основные дискуссии в Синтре проходят 27–28 июня. ЕЦБ накануне опубликовал основные рабочие доклады, по которым можно судить о темах форума, и в первую очередь это вопрос о будущем европейской инфляции и стратегии регулятора второй мировой валюты, евро, в стабилизации цен.

Так, доклад экономистов ЕЦБ Роберта де Сантиса и Григора Стоевски обсуждает текущую макроситуацию в зоне евро — «Роль спроса и предложения в постпандемическом восстановлении в еврозоне», это де-факто официальная точка зрения ЕЦБ на проблему более устойчивого, чем ожидалось регулятором ранее, инфляционного давления в Европе; оно распространяется, впрочем, и за пределы зоны евро — на Великобританию, скандинавские и балканские страны, Польшу, Венгрию и Чехию. Экономисты ЕЦБ настаивают на том, что «ковидная» политика регулятора, взявшего на себя часть предпринимательского риска в 2020–2021 годах, была полностью оправдана, рынок труда в ЕС, и особенно в зоне евро, сейчас в лучшем состоянии, чем до пандемии, как и финансы домохозяйств. Проблемы экономики зоны евро, отражающиеся в том числе в повышенной инфляции, определены как «узкие места» (bottlenecks, в первую очередь в автопроме).

Триггером к генерализации проблемы были высокие цены на энергию с осени 2021 года, затем неопределенность «поддержало российское вторжение в Украину», замедлившее экономический рост.

Сейчас, полагают де Сантис и Стоевски, стимулирующая политика ЕЦБ и правительств ЕС привела к нормализации сбережений, что поддерживает спрос, а некоторое ужесточение ЕЦБ денежно-кредитной политики и банками — условий кредитования в Европе, «предположительно, увлажнило» почву для роста потребления и частных инвестиций. Иными словами, экономисты ЕЦБ описывают ситуацию, в принципе схожую по конструкции с тем, как ее для РФ описывает в последние месяцы Банк России (ожидаемый временный и небольшой «перегрев» из-за отставания предложения перед ростом спроса). В этой логике жесткая ДКП в зоне евро — спорна и угрожает подорвать рост ее экономики.

Доклады к форуму в Синтре доказывают, что при решении среднесрочных задач ЕЦБ (его основной мандат как регулятора — стабильность цен) нужно учитывать долгосрочные задачи собственно Евросоюза. Ричард Болдуин из женевского Graduate Institute фиксирует, что феномен «глобализации HIPC-инфляции» и начавшийся рост роботизации промпроизводства снижает риски потери центробанками контроля над инфляционными настроениями. К схожим выводам приходят и экономисты ФРС США в своем докладе. Группа экономистов ЕЦБ и МВФ под руководством Пьер-Оливье Гуреншаса доказывает, что возможности «неконвенциональной» политики крупных экономик в борьбе с высоким инфляционным фоном скорее недооценены. Сильвана Тенейро из LSE и Аннет Виссинг-Йоргенсен из ФРС говорят в своих докладах о «волатильной инфляционной окружающей среде» как о данности ближайших лет для Европы, как и Хильда Бьорнан из Банка Норвегии, предполагающая, что повышенные инфляционные ожидания после «русского» шока 2022 года сохранятся в Европе надолго и нужды бороться с этим жестко нет. Франческо Липпи из университета LUISS демонстрирует «пробелы» в неокейнсианских моделях в связи с проинфляционными энергошоками, утверждая, что неоптимальная структура экономик в ЕС, перестраивающаяся на ходу, позволяет использовать крупные, до 3% ВВП зоны евро, резервы дополнительного роста. Джон Мюллебауэр из Оксфорда демонстрирует важность для Европы развития рынков недвижимости и роста ее стоимости (и — второстепенность «управляемо повышенной» инфляции).

Представители ЕЦБ в Синтре вчера выступали как соавторы докладов или модераторы. Тем не менее «ястребиных» по отношению к повышенной инфляции тезисов на форум не представлено, а в ремарках и заявлениях «на полях» форума обсуждение допустимости более высокой инфляции было почти всеобщим. Информационным фоном стало обсуждение политиками и медиа «гринфляции», которая позволит быстрее реализовать зеленый переход в энергетике ЕС, и поэтому относиться к повышенному инфляционному фону следует спокойно. Также терпимость к инфляции в зоне евро подспудно рассматривается как один из инструментов конкуренции с США и их «Законом о борьбе с инфляцией» 2023 года, по существу также проинфляционным. Отметим, что комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и замглавы МФВ Гиты Гопинат к ситуации были значимо жестче, чем комментарии представителей ЕЦБ.

Упрощенным, но показательным примером евронастроений в Синтре можно считать заявление министра экономики Франции на Radio J 26 июня: «Когда закончится кризис, снизится ли у нас инфляция к докризисной, нулевой? Ответ — нет» — зеленые задачи требуют ее сохранения. Экономисты в Синтре, в сущности, говорят то же самое, пусть и с большей детализацией. «Таргет» ЕЦБ по инфляции сохранится на уровне 2%. Но жесткость в его достижении слишком сильно конфликтует и с общим настроением, и с краткосрочными целями политической Европы: при прочих равных на нее будут обращать меньше внимания.

Дмитрий Бутрин