Между инфляцией и рецессией

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за последние 11 лет повысил ключевые ставки — и сразу на 0,5 процентного пункта, что вывело ставку по депозитам из отрицательной зоны. Причиной вдвое более резкого, чем ожидалось, ужесточения монетарной политики стал продолжающийся рост инфляции в еврозоне — в июне она повысилась уже до 8,6%. Ранее ЕЦБ долго воздерживался от увеличения ставок из-за долгового кризиса в зоне евро, низкой инфляции и угнетавшей экономику пандемии. Дальнейшие темпы ужесточения политики ЕЦБ будут зависеть от состояния экономики в зоне евро — пока регулятор отмечает лишь снижение деловой активности, но не ждет рецессии в валютном блоке ни в этом, ни в следующем году. Эксперты, впрочем, полагают, что период повышения ставок не будет долгим.
Повысив процентные ставки сильнее обещанного, ЕЦБ указал на ускорившуюся инфляцию (на фото: глава регулятора Кристин Лагард)
Фото: BORIS ROESSLER / DPA / AFP
Европейский центробанк по итогам июльского заседания повысил вчера все три ключевые ставки сразу на 0,5 процентного пункта. По кредитам — с нулевого уровня до 0,5%, по депозитам — с минус 0,5% до нуля, по маржинальным кредитам — с 0,25% до 0,75%. По итогам предыдущего заседания регулятор сообщал о планах поднять ставки на 0,25%. Вчерашнее же решение о более значительном ужесточении политики связано с обновленной оценкой инфляционных рисков, говорится в сообщении ЕЦБ. Также регулятор считает, что новое повышение ставок будет обоснованным и на последующих заседаниях — но решение об этом будет приниматься по итогам каждой встречи на основе актуальных данных.
Повышение ставок стало первым с июля 2011 года. Тогда регулятор успел довести их уровень до 1,5%, но долговой кризис в зоне евро ограничил дальнейшее ужесточение политики. Позднее повышению ставок препятствовала низкая инфляция, отстававшая от целевого ориентира в 2%. Когда же рост цен на фоне восстановления экономики после снятия коронавирусных ограничений стал ускоряться, регулятор решил сохранять низкие ставки до момента, пока он не убедится в достижении инфляцией уровня в 2% и в ее среднесрочной стабилизации.
Теперь выросшая инфляция, напротив, является основной причиной ужесточения политики ЕЦБ — в июне годовой рост цен в зоне евро ускорился до 8,6%. Глава банка Кристин Лагард вчера отметила замедление экономической активности — в том числе из-за высоких цен, которые сказываются на потребительском спросе, а также из-за влияния конфликта на Украине и ограничений в поставках. Ключевой причиной роста цен остается стоимость энергоресурсов, отметила госпожа Лагард. Тем не менее рецессии в зоне евро в банке не ждут — базовый прогноз не предполагает этого ни в этом, ни в следующем году, отметила глава ЕЦБ. Ранее МВФ оценил возможные потери европейской экономики от остановки поставок российского газа в 4,8% ВВП за два года.
Вчера ЕЦБ также утвердил новый защитный механизм, который должен блокировать слишком резкие колебания требуемой доходности по гособлигациям стран зоны евро в процессе повышения ставок (Transmission Protection Instrument, TPI). Механизм должен гарантировать, что нормализация политики пройдет гладко во всех странах валютного блока — активировать его планируется в случае «необоснованной и неупорядоченной» динамики на рынках. Размер интервенций будет зависеть от того, насколько серьезным окажется риск — программой не установлены какие-либо лимиты по возможным объемам выкупа облигаций. Также ЕЦБ продолжит влиять на рынок через реинвестирование доходов, полученных от погашения облигаций в рамках двух программ количественного смягчения — основной и антикризисной, запущенной в начале пандемии. Выкуп активов в рамках первой программы завершился в июне, в рамках второй — в конце марта.
Напомним, резкое увеличение разницы в доходности госбумаг наблюдалось во время долгового кризиса. Тогда покупатели долга «периферийных» стран — в частности, таких как Греция и Португалия — требовали значительно более высокой доходности, чем по немецкому долгу. Ставки росли и по бондам крупных экономик — Испании и Италии. В этом году на фоне повышения ставок в США, а также усиления страхов перед рисками на мировых рынках требуемая доходность по европейским гособлигациям начала расти вновь — к примеру, по десятилетним греческим бумагам она выросла с начала года с 1,3% до 4,6% на пике в июне, сейчас показатель превышает 3,5%.
По немецким бумагам с аналогичным сроком погашения также отмечался рост: в январе ставки вышли из отрицательной зоны, а к июню поднялись до 1,7% (сейчас — 1,2%). Помимо роста доходности увеличился и спред между ними, что ведет к удорожанию обслуживания госдолга и повышает кредитные риски для более уязвимых к росту ставок стран. Протестировать новый механизм ЕЦБ может и в случае увеличения спреда между немецкими и итальянскими бумагами, его уровень вновь достиг 250 базисных пунктов, что уже вызвало опасения регулятора в июне, отмечают в Capital Economics.
«Более быстрое повышение ставок свидетельствует о том, что банк опасается скорого закрытия "окна" для ужесточения политики»,— отмечают в ING Bank. Там указывают, что решение не окажет быстрого влияния на инфляцию — с большей вероятностью цены могут снизиться из-за рисков рецессии. «При текущей инфляции 8,6% рост ставки с 0% до 0,5% вряд ли будет ощутим, скорее цены отреагируют на замедление спроса из-за высокой инфляции, ужесточения кредитных условий в банках и общей неопределенности»,— считает Дмитрий Полевой из «Локо-Инвеста». Он отмечает, что базовая инфляция, составляющая 3,7%, почти вдвое превышает цель в 2%, но долгосрочные инфляционные ожидания остаются вблизи 2%. С учетом же состояния экономики еврозоны из-за рецессионных рисков пространство возможностей для повышения ставки может быть уже, чем считают рынки, допускающие подъем ставки на 1,5% в ближайшие полтора года.