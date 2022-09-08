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Коммерсантъ FM
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ЕЦБ поднял ставку насколько смог

Борьбу с инфляцией в зоне евро поддерживают даже российские граждане

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг единогласным решением поднял ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых. Это максимальное за все время разовое ужесточение монетарной политики — аналитики ждали повышения на 50 пунктов. Регулятор анонсировал еще несколько раундов повышения ставки на ближайших заседаниях — для того чтобы погасить инфляцию, разогнавшуюся в зоне евро в августе до рекордных 9,1% из-за роста цен на энергию и продовольствие в результате военной операции РФ на Украине. Денежная политика ЕЦБ остается важной и для России — как для ее экспортных доходов, так и для граждан, потративших в последние месяцы на покупку валюты (преимущественно евро и в значительной степени выведенных на зарубежные счета) более 600 млрд руб.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард

Президент ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

Президент ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach, Reuters

«Решительный шаг призван зафиксировать переход от адаптивной денежной политики к уровням, которые обеспечат возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2%. На следующих заседаниях будут приняты дальнейшие решения по повышению ставок, чтобы охладить спрос и предотвратить риск дальнейшего устойчивого повышения инфляционных ожиданий»,— говорится в заявлении главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания совета регулятора. Также руководство ЕЦБ обещает регулярную оценку своей политики в зависимости от новых данных и прогнозов инфляции. Рост цен оценен как «намного превышающий» целевые показатели, констатируется, что он имеет тенденцию сохраниться на нынешних уровнях на «продолжительный период».

По первой оценке Евростата, инфляция в зоне евро в августе достигла уровня в 9,1% (рост энергетических и продовольственных цен, разогнавших инфляцию, достиг рекордных 38,3% и 10,6% соответственно).

Этот фактор, а также избыток спроса «в отдельных секторах», вызванный необходимостью перезапуска экономики после ковидных ограничений, как и ограничения поставок сохраняют повышательное давление на инфляцию — ЕЦБ допускает, что и нынешние рекорды не являются предельными, но рассчитывает на снижение показателя по мере трансляции мер денежно-кредитной политики в экономики стран зоны евро. Прогнозы по инфляции пересмотрены ЕЦБ — до 8,1% в 2022 году (прежний — 6,8%), до 5,5% в 2023-м (3,5%) и 2,3% (2,1%) в 2024-м. Повышены — до 3,9% в 2022 году, 3,4% в 2023-м и 2,3% в 2024-м — и оценки базовой инфляции, очищенной от прямого влияния цен на энергию и продовольствие.

«Рыночные индикаторы свидетельствуют, что, хотя в краткосрочном периоде цены на нефть продолжат снижение, газовые сохранятся на экстраординарном уровне»,— констатировала глава ЕЦБ.

Постпандемийный восстановительный рост в зоне евро в первой половине 2022 года уже сменился существенным замедлением — за которым, по прогнозам, последует стагнация ближе к концу 2022-го и в первой половине 2023-го.

Вместо сбоев в поставках теперь экономику тормозит рост цен на энергию — по прогнозам ЕЦБ, он замедлит рост ВВП зоны евро до 3,1% в 2022 году и почти остановит его (0,9%) в 2023-м, возврата же к явному росту — до 1,9% (что существенно ниже довоенных темпов) в Европе ждут лишь в 2024 году. Говоря о наиболее пессимистичном сценарии прогноза, Кристин Лагард сообщила, что он рассчитан при условии полного прекращения поставок российского газа в Европу и затягивания конфликта на Украине и выльется в снижение ВВП еврозоны на 0,9% в 2023 году: «рационирование» энергии для промышленности может вызвать новые проблемы с поставками в цепочках добавленной стоимости, а замедление мировой экономики угрожает сокращением экспорта европейских товаров.

Дорогое сырье не спасает товарооборот от замедления

Из опасений по поводу проинфляционного давления меры компенсации взлета цен на энергию «будут временными и сфокусированными на самых уязвимых слоях населения» — альтернативный подход, по оценке ЕЦБ, угрожал бы избыточными госрасходами и долговой нестабильностью; системные же меры поддержки будут сориентированы на «расширении потенциала роста и повышении устойчивости» экономики зоны евро. Надежду европейским экономикам дает расширение занятости (плюс 600 тыс. новых занятых в зоне евро во втором квартале 2022 года) при исторически низкой безработице (6,6% в июле); совокупное отработанное время уже выросло на 0,6% во втором квартале и превзошло допандемийные уровни — впрочем, глава ЕЦБ допустила «некоторый рост» безработицы.

Отдельной проблемой для европейского регулятора остается слабость евро по отношению к доллару — высокая доля долларовых контрактов на поставки энергоносителей добавляет к росту энергоцен конвертационную составляющую.

В четверг, накануне объявления ЕЦБ новой ставки, экономистов банка ING интересовал вопрос, упомянет ли Кристин Лагард проблему, учитывая соглашения G7 и G20 по рыночному курсообразованию — однако эта тема в выступлении главы ЕЦБ не поднималась.

Для РФ монетарная политика ЕЦБ остается важной в нескольких контекстах. Во-первых, данные «зеркальной» таможенной статистики стран зоны евро фиксировали постепенное восстановление поставок в РФ после провала в апреле—мае, вызванного санкциями и добровольным отказом европейских производителей от экспорта в РФ многих товаров,— и замедление роста цен в евро при крепком рубле может поддержать этот процесс, сокращая и импорт инфляции (ЕС остается крупнейшим торговым партнером РФ). Во-вторых, РФ продолжает поставки в Европу энергоносителей, продовольствия и удобрений — и их экспортеры заинтересованы в укреплении евро.

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Наконец, по данным Банка России, в последние месяцы в число крупнейших покупателей европейской валюты в РФ вошли граждане: в июле физлица нарастили объем покупок валюты до 237,1 млрд руб., что стало рекордным объемом нетто-покупок для этой категории участников (несмотря на ослабление рубля в этом месяце на 20%). В целом же волна активной скупки валюты гражданами длится со второй половины мая 2022 года. В итоге во втором квартале физлица приобрели ее на 439 млрд руб. (в мирном апреле—июне 2021 года — на 300 млрд руб.), 320 млрд руб. из них пришлись на евро, лишь 96 млрд руб.— на доллар, а юаня за этот период куплено всего на 16 млрд руб.

Олег Сапожков

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