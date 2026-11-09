УФСИН Оренбуржья опровергло информацию о турах по колонии «Черный дельфин»

До этого года самым жестоким серийным убийцей среди отбывающих наказание в «Черном дельфине» являлся «ангарский маньяк» Михаил Попков. С 2015 года он сидел в Соль-Илецке за убийство 78 женщин. Но в апреле 2026 года его перевели в «Торбеевский централ» в Мордовии, а число жертв увеличилось до 91