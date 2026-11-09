УФСИН Оренбуржья опровергло информацию о турах по колонии «Черный дельфин»
УФСИН России по Оренбургской области опровергло сообщения в сети о турах по ИК-6 (более известной как «Черный дельфин») в Соль-Илецке. В ведомстве «Ъ-Волга» сообщили, что эта информация является фейком.
Перед этим в интернете распространились сообщения о туре в колонию особого режима под Оренбургом. На сгенерированном ИИ изображении, которое получило большую популярность, расписана программа двухдневного «отдыха». В нее якобы входят трансфер, проживание на базе, баня, питание, катание на снегоходах и сопровождение гидами на маршрутах. Заявленная цена тура — 5,5 тыс. руб.
Многие пользователи поверили опубликованной информации и начали искать операторов для посещения колонии. Однако она оказалась недостоверной.
Ранее корреспонденты «Ъ-Волга» побывали в ИК-6 и узнали, как устроена одна из известнейших колоний особого режима в России.