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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга

УФСИН Оренбуржья опровергло информацию о турах по колонии «Черный дельфин»

УФСИН России по Оренбургской области опровергло сообщения в сети о турах по ИК-6 (более известной как «Черный дельфин») в Соль-Илецке. В ведомстве «Ъ-Волга» сообщили, что эта информация является фейком.
Скульптура черного дельфина на территории одноименной колонии в Соль-Илецке

Скульптура черного дельфина на территории одноименной колонии в Соль-Илецке

Яна Вежлева

Перед этим в интернете распространились сообщения о туре в колонию особого режима под Оренбургом. На сгенерированном ИИ изображении, которое получило большую популярность, расписана программа двухдневного «отдыха». В нее якобы входят трансфер, проживание на базе, баня, питание, катание на снегоходах и сопровождение гидами на маршрутах. Заявленная цена тура — 5,5 тыс. руб.
Многие пользователи поверили опубликованной информации и начали искать операторов для посещения колонии. Однако она оказалась недостоверной.
Ранее корреспонденты «Ъ-Волга» побывали в ИК-6 и узнали, как устроена одна из известнейших колоний особого режима в России.
Яна Вежлева

Как устроена самая большая в России зона для пожизненно заключенных

ИК-6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области — колония особого режима для пожизненно осужденных, которую неофициально называют самой строгой в России. Название «Черный дельфин» за ней закрепилось по фонтану, который стоит на входе в колонию. Автор этой скульптуры доподлинно неизвестен
1/201/20

ИК-6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области — колония особого режима для пожизненно осужденных, которую неофициально называют самой строгой в России. Название «Черный дельфин» за ней закрепилось по фонтану, который стоит на входе в колонию. Автор этой скульптуры доподлинно неизвестен

Олег Рукавицын

Фонтан появился с того момента, как в тюрьму стали завозить первых осужденных на пожизненные сроки в начале 2000-х годов. Теперь фигуры черных дельфинов встречаются в колонии повсюду. Например, в парке, где гуляют сотрудники колонии и ее посетители
2/202/20

Фонтан появился с того момента, как в тюрьму стали завозить первых осужденных на пожизненные сроки в начале 2000-х годов. Теперь фигуры черных дельфинов встречаются в колонии повсюду. Например, в парке, где гуляют сотрудники колонии и ее посетители

Олег Рукавицын

«Черные дельфины» установлены даже на воротах с колючей проволокой
3/203/20

«Черные дельфины» установлены даже на воротах с колючей проволокой

Олег Рукавицын

«Черный дельфин» начинает свою историю с конца XVIII века. Тогда там располагался Илецкий острог для ссыльных. Потом на этом месте была тюрьма НКВД, а официально ИК-6 стала колонией для пожизненно заключенных в 2000 году
4/204/20

«Черный дельфин» начинает свою историю с конца XVIII века. Тогда там располагался Илецкий острог для ссыльных. Потом на этом месте была тюрьма НКВД, а официально ИК-6 стала колонией для пожизненно заключенных в 2000 году

УФСИН по Оренбургской области

За время своего существования стены «Черного дельфина» повидали сотни самых кровавых и жестоких преступников России. Никому из них еще не удавалось выйти из колонии досрочно, хотя в других зонах подобного типа такие прецеденты были
5/205/20

За время своего существования стены «Черного дельфина» повидали сотни самых кровавых и жестоких преступников России. Никому из них еще не удавалось выйти из колонии досрочно, хотя в других зонах подобного типа такие прецеденты были

Олег Рукавицын

Режим содержания в «Черном дельфине» для «пожизненников» очень строгий. Они сидят в тесных камерах по два-четыре человека. Спать, есть, сидеть на кроватях можно только в строго определенное время. Свет в камерах не гаснет никогда
6/206/20

Режим содержания в «Черном дельфине» для «пожизненников» очень строгий. Они сидят в тесных камерах по два-четыре человека. Спать, есть, сидеть на кроватях можно только в строго определенное время. Свет в камерах не гаснет никогда

Яна Вежлева

Даже у самых опасных заключенных есть возможность общаться с психологом. В том числе, с его помощью подбирают сокамерников по психотипу
7/207/20

Даже у самых опасных заключенных есть возможность общаться с психологом. В том числе, с его помощью подбирают сокамерников по психотипу

Яна Вежлева

Всем посетителям «Черного дельфина» выдают специальное устройство с красной кнопкой. При опасности ее необходимо нажать, и сразу же прибежит охрана
8/208/20

Всем посетителям «Черного дельфина» выдают специальное устройство с красной кнопкой. При опасности ее необходимо нажать, и сразу же прибежит охрана

Яна Вежлева

У заключенных бывают свидания с близкими, в специальной комнате (на фото). Но в «Черном дельфине» это привилегия, которую надо заслужить
9/209/20

У заключенных бывают свидания с близкими, в специальной комнате (на фото). Но в «Черном дельфине» это привилегия, которую надо заслужить

Яна Вежлева

Работа для пожизненно осужденных в «Черном дельфине» — тоже привилегия, которую нужно заслужить годами примерного поведения
10/2010/20

Работа для пожизненно осужденных в «Черном дельфине» — тоже привилегия, которую нужно заслужить годами примерного поведения

Олег Рукавицын

Но бывают и обратные случаи. Экс-сенатор Совета федерации Рауф Арашуков, осужденный пожизненно за организацию убийств и хищение газа у «Газпрома» на 4,4 млрд руб., имеет право работать, но отказывается это делать. Из-за этого большую часть своего срока он проводит в ШИЗО
11/2011/20

Но бывают и обратные случаи. Экс-сенатор Совета федерации Рауф Арашуков, осужденный пожизненно за организацию убийств и хищение газа у «Газпрома» на 4,4 млрд руб., имеет право работать, но отказывается это делать. Из-за этого большую часть своего срока он проводит в ШИЗО

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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До этого года самым жестоким серийным убийцей среди отбывающих наказание в «Черном дельфине» являлся «ангарский маньяк» Михаил Попков. С 2015 года он сидел в Соль-Илецке за убийство 78 женщин. Но в апреле 2026 года его перевели в «Торбеевский централ» в Мордовии, а число жертв увеличилось до 91
12/2012/20

До этого года самым жестоким серийным убийцей среди отбывающих наказание в «Черном дельфине» являлся «ангарский маньяк» Михаил Попков. С 2015 года он сидел в Соль-Илецке за убийство 78 женщин. Но в апреле 2026 года его перевели в «Торбеевский централ» в Мордовии, а число жертв увеличилось до 91

Екатерина Еременко / Коммерсантъ

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Еще одним известным арестантом «Черного дельфина» стал Ильназ Галявиев, устроивший в мае 2021 года массовую расправу над учениками гимназии №175 в Казани. Его жертвами стали семь учащихся 8-го класса и две сотрудницы школы, еще 32 человека получили ранения
13/2013/20

Еще одним известным арестантом «Черного дельфина» стал Ильназ Галявиев, устроивший в мае 2021 года массовую расправу над учениками гимназии №175 в Казани. Его жертвами стали семь учащихся 8-го класса и две сотрудницы школы, еще 32 человека получили ранения

Артем Дергунов / Коммерсантъ

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Всего пожизненные сроки в «Черном дельфине» отбывают около 600 человек. Среди них, например, Олег Костарев, устроивший теракт на Черкизовском рынке в 2006 году, из-за которого погибли 14 человек, а также людоед Владимир Николаев, член банды Сергея Цапка Владимир Алексеев (Вова Беспредел), лидер ОПГ «Хади Такташ» Радик Галиакберов, организаторы теракта на Дубровке, тольяттинский маньяк Олег Рыльков
14/2014/20

Всего пожизненные сроки в «Черном дельфине» отбывают около 600 человек. Среди них, например, Олег Костарев, устроивший теракт на Черкизовском рынке в 2006 году, из-за которого погибли 14 человек, а также людоед Владимир Николаев, член банды Сергея Цапка Владимир Алексеев (Вова Беспредел), лидер ОПГ «Хади Такташ» Радик Галиакберов, организаторы теракта на Дубровке, тольяттинский маньяк Олег Рыльков

Олег Рукавицын

Один из самых медийных «сидельцев» «Черного дельфина» — Владимир Муханкин. Серийного убийцу, жертвами которого стали восемь человек, называли учеником Чикатило
15/2015/20

Один из самых медийных «сидельцев» «Черного дельфина» — Владимир Муханкин. Серийного убийцу, жертвами которого стали восемь человек, называли учеником Чикатило

УФСИН по Оренбургской области

В «Черном дельфине» есть своя молельная комната. Многие из заключенных, осознавая, что на свободу не выйдут никогда, обращаются к богу
16/2016/20

В «Черном дельфине» есть своя молельная комната. Многие из заключенных, осознавая, что на свободу не выйдут никогда, обращаются к богу

Яна Вежлева

Кресты и иконы заключенные делают сами
17/2017/20

Кресты и иконы заключенные делают сами

Яна Вежлева

Работа одного из заключенных колонии особого режима «Черный дельфин». Многие иконы написал убийца Алексей Рыжанков. В 1998 году Кемеровский суд приговорил его к пожизненному сроку за убийство семьи из четырех человек, в том числе двух девочек девяти и 12 лет, которых он изнасиловал перед расправой
18/2018/20

Работа одного из заключенных колонии особого режима «Черный дельфин». Многие иконы написал убийца Алексей Рыжанков. В 1998 году Кемеровский суд приговорил его к пожизненному сроку за убийство семьи из четырех человек, в том числе двух девочек девяти и 12 лет, которых он изнасиловал перед расправой

Яна Вежлева

Помимо икон в «Черном дельфине» делают и сувениры, которые продаются в лавке рядом с колонией
19/2019/20

Помимо икон в «Черном дельфине» делают и сувениры, которые продаются в лавке рядом с колонией

Яна Вежлева

Начальник «Черного дельфина» полковник Юрий Коробов встречает посетителей колонии
20/2020/20

Начальник «Черного дельфина» полковник Юрий Коробов встречает посетителей колонии

Олег Рукавицын

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