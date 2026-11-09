Комитет Госдумы одобрил правительственный законопроект о повышении штрафов
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственные поправки, ужесточающие наказания за различные административные нарушения. В Белом доме предлагают кратно пересмотреть размер штрафов по 29 статьям КоАП РФ, включая санкции за появление в нетрезвом виде на улицах, курение и распитие алкоголя в общественных местах. Поправки внесли в Госдуму 1 октября.
За мелкое хулиганство, по мнению Белого дома, стоит увеличить штраф до 1–2 тыс. руб. (сейчас 0,5–1 тыс. руб.).
При неповиновении хулигана полицейскому его предложено штрафовать на 3–7,5 тыс. руб. (сейчас 1–2 тыс. руб.).
Курение, распитие алкоголя в общественных местах и появление нетрезвым на улице должно наказываться штрафами с вилкой в 1–3 тыс. руб. (сейчас 0,5–1,5 тыс.).
Проживание гражданина без паспорта или по недействительному документу должно, как считают чиновники, караться 4–6 тыс. руб. штрафа (вместо нынешних 2–3 тыс.).
Если нарушение совершено в Москве или Санкт-Петербурге, санкции следует поднять до 6–10 тыс. руб. (сейчас 3–5 тыс. руб.).
Необходимость принятия поправок замминистра финансов РФ Алексей Липаев объяснил на заседании комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству тем, что размер многих штрафов не пересматривали с 2012 года. Санкции несоразмерны опасности правонарушений для общества, сказал чиновник.
Самой «народной» статьей КоАП РФ остается распитие алкоголя в общественных местах: в 2025 году за это было составлено 885,8 тыс. протоколов, в 2024 году — более 1 млн. По статьям КоАП РФ о курении в неположенном месте, мелком хулиганстве, появлении нетрезвым в общественных местах и проживании без паспорта ежегодно составляется 300–650 тыс. протоколов. Повышение штрафов только по пяти самым «народным» статьям, ранее подсчитывал “Ъ”, способно принести бюджету до 4,4 млрд в год. По словам господина Липаева, всего принятие законопроекта может принести бюджету более 5 млрд руб.