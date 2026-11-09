Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Жизнь

Комитет Госдумы одобрил правительственный законопроект о повышении штрафов

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственные поправки, ужесточающие наказания за различные административные нарушения. В Белом доме предлагают кратно пересмотреть размер штрафов по 29 статьям КоАП РФ, включая санкции за появление в нетрезвом виде на улицах, курение и распитие алкоголя в общественных местах. Поправки внесли в Госдуму 1 октября.
Слева направо: заместители председателя комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый и Ирина Панькина и глава комитета Юрий Петров

Слева направо: заместители председателя комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый и Ирина Панькина и глава комитета Юрий Петров

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Купить фото

  • За мелкое хулиганство, по мнению Белого дома, стоит увеличить штраф до 1–2 тыс. руб. (сейчас 0,5–1 тыс. руб.).

  • При неповиновении хулигана полицейскому его предложено штрафовать на 3–7,5 тыс. руб. (сейчас 1–2 тыс. руб.).

  • Курение, распитие алкоголя в общественных местах и появление нетрезвым на улице должно наказываться штрафами с вилкой в 1–3 тыс. руб. (сейчас 0,5–1,5 тыс.).

  • Проживание гражданина без паспорта или по недействительному документу должно, как считают чиновники, караться 4–6 тыс. руб. штрафа (вместо нынешних 2–3 тыс.).

  • Если нарушение совершено в Москве или Санкт-Петербурге, санкции следует поднять до 6–10 тыс. руб. (сейчас 3–5 тыс. руб.).

Необходимость принятия поправок замминистра финансов РФ Алексей Липаев объяснил на заседании комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству тем, что размер многих штрафов не пересматривали с 2012 года. Санкции несоразмерны опасности правонарушений для общества, сказал чиновник.
Самой «народной» статьей КоАП РФ остается распитие алкоголя в общественных местах: в 2025 году за это было составлено 885,8 тыс. протоколов, в 2024 году — более 1 млн. По статьям КоАП РФ о курении в неположенном месте, мелком хулиганстве, появлении нетрезвым в общественных местах и проживании без паспорта ежегодно составляется 300–650 тыс. протоколов. Повышение штрафов только по пяти самым «народным» статьям, ранее подсчитывал “Ъ”, способно принести бюджету до 4,4 млрд в год. По словам господина Липаева, всего принятие законопроекта может принести бюджету более 5 млрд руб.
Правительство России
Госдума
КоАП

Авторы

  • Александр Воронов
    Александр Воронов
    старший корреспондент