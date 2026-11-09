Комитет Госдумы одобрил правительственный законопроект о повышении штрафов

Самой «народной» статьей КоАП РФ остается распитие алкоголя в общественных местах: в 2025 году за это было составлено 885,8 тыс. протоколов, в 2024 году — более 1 млн. По статьям КоАП РФ о курении в неположенном месте, мелком хулиганстве, появлении нетрезвым в общественных местах и проживании без паспорта ежегодно составляется 300–650 тыс. протоколов. Повышение штрафов только по пяти самым «народным» статьям, ранее подсчитывал “Ъ”, способно принести бюджету до 4,4 млрд в год. По словам господина Липаева, всего принятие законопроекта может принести бюджету более 5 млрд руб.