Острова не принимают
Как российские власти собираются помочь туристам на Мальдивах
Минэкономразвития вмешалось в проблему российских туристов, которые отдыхают на территории островного государства. 6 ноября сообщалось, что путешественников отказывались заселять в отели из-за проблем с банковскими платежами. Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил ведомство о помощи.
Сейчас Минэкономразвития готовит обращение в Министерство туризма Мальдив и посольство островной республики в России. Кроме того, в ведомстве сообщили, что также планируются переговоры между центральными банками двух стран. Проблемы с оплатой отдыха возникли из-за отказа крупнейшего банка страны принимать платежи от российских граждан. Там объяснили это тем, что Россия входит в список стран с ограничениями на денежные переводы. Решение может быть найдено, считает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян:
«Нередко различного рода финансовые учреждения, в том числе и банки, просто принимают решение по комплаенс-соображениям не совершать транзакции с лицами тех или иных стран. Вопрос связан с политикой управления рисками. Возможно, иногда проще вообще не совершать никаких переводов, связанных с теми или иными юрисдикциями.
Действительно, решение может быть найдено. Например если банку разъяснить, что сделки, связанные с туризмом, не нарушают санкционные ограничения, не генерируют для банка рисков. В такой практике нередко бывает, что диалог с финансовым учреждением, особенно если он будет вестись на высоком уровне, может приводить к смене позиции. А она опять-таки обусловлена не всегда именно строго юридическими аспектами, а скорее финансовым пониманием собственных рисков».
Ранее собеседники “Ъ FM” говорили, что трудности затронули в основном одного крупного туроператора. 9 ноября в генконсульстве России на Мальдивах сообщили ТАСС, что массовых проблем с оплатой счетов за отдых путешественников нет. Но игроки рынка все же встревожены, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:
«С этой проблемой сталкивается ряд операторов, не только крупных, но и более нишевых. Как раз именно они в рамках деятельности РСТ подняли вопрос и предоставили фактуру. Одно дело, когда банки реально соблюдают санкции, а другое — когда они документально в письме указывают: если деньги оплачиваются за российского гражданина, они не подлежат зачислению без объяснения причин. На мой взгляд, это дискриминационная проблема.
Никаких западных санкций платежи именно за россиян не нарушают, потому что они не идут с территории России. Ситуация, на мой взгляд, сейчас настолько обострилась, что властям надо для себя решить: хотят они туристов, или россияне будут искать другие варианты, где отдыхать, где платить.
Решения этой проблемы могут быть разными. Можно вывести один из коммерческих банков из общего оборота, оставить под туризм, чтобы при вторичных санкциях страдало меньше путешественников. Можно сделать процедуру более прозрачной, обновить все комплаенсы. Мы уже видели, как правительство Мальдив прислушивается к мнению бизнеса, в частности бизнеса из России. Не так давно они приняли решение не вводить противоречивый налог на заработки турбизнеса за пределами Мальдив».
С января по август 2026-го Мальдивы посетили почти 200 тыс. путешественников из России — на 20% больше, чем в 2025-м. Впрочем, по словам экспертов, если проблема с оплатой счетов не решится в ближайшее время, турпоток заметно сократится и перераспределится на альтернативные направления.