Острова не принимают

Действительно, решение может быть найдено. Например если банку разъяснить, что сделки, связанные с туризмом, не нарушают санкционные ограничения, не генерируют для банка рисков. В такой практике нередко бывает, что диалог с финансовым учреждением, особенно если он будет вестись на высоком уровне, может приводить к смене позиции. А она опять-таки обусловлена не всегда именно строго юридическими аспектами, а скорее финансовым пониманием собственных рисков».