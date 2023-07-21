Пути зерна неисповедимы

Никакого глобального дефицита продуктов и удобрений из-за выхода РФ из зерновой сделки не будет. В этом в пятницу продолжали заверять весь мир российские дипломаты. На Западе, в Киеве и в секретариате ООН, однако, с этим не согласны, утверждая: решение Москвы «потенциально грозит голодом — и даже хуже — миллионам людей». На этом фоне украинские власти и их партнеры продолжают искать альтернативы развалившейся сделке. Не исключают они и продолжения поставок по Черному морю. Одна из идей — сопровождение украинских судов с зерном турецкими моряками. В РФ, однако, уже предупредили, что считают эту задумку «опасной и невыполнимой».

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Есть ли жизнь после сделки

«Мы понимаем озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей»,— заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя последствия решения Москвы не продлевать зерновую сделку. Он пообещал: РФ сделает все возможное, чтобы страны континента, над которыми теперь (как утверждают на Западе) нависла угроза голода невиданных масштабов, «не ощутили каких-то негативных последствий». При этом дипломат заверил, что никакого дефицита продуктов и удобрений в мире не будет, если Запад выполнит свою часть сделки.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

Сергей Вершинин дал понять, что последствия развала сделки для глобального рынка зерна преувеличивать не стоит. «Везде известна цифра, что через черноморскую инициативу прошло 32 млн тонн зерновых с Украины. А еще такое же количество зерновых прошло через наземные дороги. Тоже около 30 млн тонн зерновых. И об этом не любят говорить. Морской путь дешевле, но возможность идти через землю, через границы в приграничные страны есть»,— пояснил он.

Впрочем, не все так просто. Как признал в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон вместе с союзниками ищет альтернативы черноморской сделке, но пока не видит возможности по другим маршрутам полностью заместить потерянные Киевом поставки.

Конкретику в тот же день привело агентство Bloomberg: по данным аналитиков компании Argus Media, изменение маршрутов для транспортировки украинского зерна сократит ежемесячный экспортный потенциал Киева в два раза (с 7–8 млн тонн до 4 млн тонн) и «нанесет серьезный удар по одной из крупнейших статей доходов Украины». Наиболее очевидный маршрут пролегает через Дунай. Однако, как отмечает Bloomberg, сейчас из-за жары уровень реки сильно упал, что существенно осложняет процесс отгрузки зерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Впрочем, Киев по-прежнему рассматривает и варианты использования морских путей. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и МИДу подготовить комплекс действий для продолжения работы черноморского зернового коридора. При этом он отметил: «Понимаем риски, угрозы, перспективы».

19 июля Минобороны РФ объявило, что будет рассматривать суда, следующие в черноморские порты Украины, в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов. На следующий день украинское военное ведомство фактически отзеркалило это предупреждение. По состоянию на вечер пятницы о каких-либо инцидентах, спровоцированных новым подходом Москвы и Киева к судоходству на Черном море, не сообщалось.

Одна из идей — сопровождение украинских судов с зерном турецкими моряками. В пятницу постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что идея действительно обсуждается, и это показывает, что «украинские власти пытаются различными способами обеспечить доставку зерна нуждающимся». «Но она (идея.— “Ъ”) пока не оформлена»,— добавил дипломат. Так или иначе, в Москве инициативу уже прокомментировали. «Думаю, что эта опция опасная и невыполнимая»,— сказал Сергей Вершинин.

Невыполнима она может быть по той причине, что Турция по-прежнему видит себя в роли равноудаленного от Москвы и Киева посредника. Как заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган, он рассчитывает на перезапуск сделки в обозримом будущем. «Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе»,— сказал он, пообещав телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Советов много, безопасности нет

К возобновлению инициативы (пусть «неидеальной и имеющей большое пространство для улучшений») представители Турции призывали в пятницу и на международных площадках. В частности, на заседании Совбеза ООН, созванном по запросу Франции и Эквадора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред Украины при ООН Сергей Кислица

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Постпред Украины при ООН Сергей Кислица

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Первыми там выступили заместители генсека ООН Розмари Дикарло и Мартин Гриффитс. Они солидарно выражали глубокое сожаление в связи с выходом России из сделки, а также интенсификацией атак на черноморские порты Украины. «Это потенциально грозит голодом — и даже хуже — миллионам людей. Фьючерсы на пшеницу и кукурузу, я цитирую Всемирную продовольственную программу, выросли в среду почти на 9% и 8% соответственно. В тот же день наблюдался самый большой дневной рост цен на пшеницу с начала полномасштабного вторжения»,— заявил среди прочего Мартин Гриффитс.

Постпред Франции Николя де Ривьер обвинил РФ в том, что она пытается «изображать из себя жертву», тем временем «увеличивая свои доходы для финансирования агрессивной войны против Украины».

Со ссылкой на генсека ООН Антониу Гутерриша он заявил, что «экспорт российского зерна достиг особенно высокого уровня с лета прошлого года», а экспорт удобрений из РФ довольно быстро вернулся примерно к тем объемам, которые были до 24 февраля 2022 года. Отказ от зерновой сделки, по словам господина де Ривьера, негативно скажется на беднейших странах Африки, повысит стоимость международных гуманитарных операций там в условиях уже появившейся нехватки ресурсов. Кроме того, добавил французский дипломат, решение России может вызвать инфляционные эффекты, которые в первую очередь затронут сельское хозяйство и продовольственный сектор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд

Фото: Brendan McDermid, Reuters Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Постпред США Линда Томас-Гринфилд также обвинила Россию в «политических играх» и получении все большей прибыли от роста стоимости зерна на мировых рынках. С этими тезисами согласился и Сергей Кислица. В качестве еще одного фактора роста цен и подрыва стабильности мировых рынков украинский постпред упомянул атаки на украинские порты.

Представитель КНР, заместитель постпреда Гэн Шуан, как обычно, выступил с призывами к миру и диалогу.

Что же касается РФ, то вначале слово дали приглашенному российскими дипломатами эксперту — экономисту Михаилу Хазину. Он выразил несогласие с оценками представителей ООН и Запада о катастрофичности последствий шага Москвы, заявив: доля зерна, которое отправлялось в рамках инициативы, незначительна, и это не окажет заметного влияния на рынки. Он добавил, что большую часть в этих поставках составляли кукуруза и ячмень, которые не участвуют в гуманитарных программах для беднейших стран. Напротив, по словам господина Хазина, крайне важны ограничения на поставки российского зерна и удобрений, а также сырья для производства этих удобрений. Ограничения пусть и не официальные, но неформальные (из-за опасений участников рынка сотрудничать с РФ ввиду санкций). Сохранение статус-кво, по словам экономиста, «действительно может вызвать коллапс» из-за значительной доли РФ на этом рынке.

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Первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский такую риторику поддержал, в частности, сообщив: поставки российской сельхозпродукции осуществлялись в прошлом году не благодаря де-факто несоблюдаемому меморандуму РФ — ООН, а вопреки всем препонам. Даже ни одна гуманитарная инициатива РФ по безвозмездной передаче продукции беднейшим странам не проходила без проблем, жаловался дипломат.

При этом, по его словам, хорошо зарабатывали страны Запада. «Мы с первых дней обращали внимание на то, что инициатива перестает соответствовать изначально заявленной цели и приобретает отчетливо выраженный коммерческий характер»,— сказал господин Полянский. И заверил: с самого начала «в отрыв среди закупщиков украинского продовольствия вырвались развитые государства, но никаких шагов по исправлению этой тенденции не последовало». Причем, как отметил российский дипломат, 70% продукции отправилось в страны со средними и выше средних доходами, которые не просто по дешевке скупали украинскую продукцию, но и перерабатывали ее, создавая добавочную стоимость, а значит, «дважды зарабатывали на этом».

«Соблюдения договоренностей требовали только от нас и нам же во вред. А сегодня они (западные страны.— “Ъ”) лукаво пытаются обвинить Россию в срыве сделки»,— возмутился Дмитрий Полянский, подтвердив: РФ «по-прежнему готова рассмотреть возможность вернуться» к договоренностям, но исключительно при условии выполнения всех ее требований.

Павел Тарасенко; Екатерина Мур, Вашингтон