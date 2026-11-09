Трамп усомнился в честности прошедших промежуточных выборов в Конгресс
Президент США Дональд Трамп усомнился, что промежуточные выборы в Конгресс прошли честно. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.
«Кто-нибудь действительно верит, что эти "выборы" были честными? Как опросы могли быть такими неправильными?», — написал господин Трамп. По его словам, некоторые партии голосов, поданные досрочно, были настолько велики, что Республиканская партия никак не могла победить. «Сколько бы людей ни пришло голосовать. Все дело в машинах, которые гораздо важнее избирателя!»,— добавил американский президент.
Промежуточные выборы в Конгресс США завершились 3 ноября. На них американцы выбирали 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей и губернаторов 36 штатов. Демократическая партия США получила большинство в Палате представителей и Сенате нового созыва, который приступит к работе в январе 2027 года.