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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Трамп усомнился в честности прошедших промежуточных выборов в Конгресс

Президент США Дональд Трамп усомнился, что промежуточные выборы в Конгресс прошли честно. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Eric Lee / Reuters

«Кто-нибудь действительно верит, что эти "выборы" были честными? Как опросы могли быть такими неправильными?», — написал господин Трамп. По его словам, некоторые партии голосов, поданные досрочно, были настолько велики, что Республиканская партия никак не могла победить. «Сколько бы людей ни пришло голосовать. Все дело в машинах, которые гораздо важнее избирателя!»,— добавил американский президент.
Промежуточные выборы в Конгресс США завершились 3 ноября. На них американцы выбирали 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей и губернаторов 36 штатов. Демократическая партия США получила большинство в Палате представителей и Сенате нового созыва, который приступит к работе в январе 2027 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не оправдал надежд на самого себя».
Дональд Трамп
Конгресс США
Сенат США
США. Политика и экономика