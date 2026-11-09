Трамп усомнился в честности прошедших промежуточных выборов в Конгресс

«Кто-нибудь действительно верит, что эти "выборы" были честными? Как опросы могли быть такими неправильными?», — написал господин Трамп. По его словам, некоторые партии голосов, поданные досрочно, были настолько велики, что Республиканская партия никак не могла победить. «Сколько бы людей ни пришло голосовать. Все дело в машинах, которые гораздо важнее избирателя!»,— добавил американский президент.