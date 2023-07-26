Бах подтвердил, что Россию не пригласят на летние Олимпийские игры

Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже, сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Приглашения должны отправить сегодня, 26 июля, за год до начала Игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Томас Бах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня МОК направит приглашения 203 олимпийским комитетам со всего мира, у меня будет возможность передать лично приглашения 9 национальным олимпийским комитетам и команде беженцев»,— объявил господин Бах на встрече с представителями олимпийского движения в Париже (цитата по ТАСС).

В марте МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. В июле МОК объявил, что не пригласит российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024. Председатель оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге говорил, что решение по участию россиян и белорусов примут не раньше сентября.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры запланированы с 28 августа по 8 сентября.

Подробности — в материале «Ъ» «Он бы МОК, но не зовет».

Лаура Кеффер