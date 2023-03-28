МОК рекомендовал допускать до турниров российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Об этом сообщил президент организации Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома. При этом рекомендации не касаются Олимпиады 2024 года — по ней решение будет принято позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах

Фото: Denis Balibouse, Reuters Томас Бах

Фото: Denis Balibouse, Reuters

«Международные спортивные турниры должны проходить в атмосфере мира и толерантности, без дискриминации. Нельзя применять санкции только на основании паспорта или принадлежности к определенной нации. Исполнительный комитет МОК призывает международные федерации к тому, чтобы допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов»,— заявил господин Бах.

Из заявления главы МОК следует, что комитет предлагает допускать до турниров российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе (без флага, гимна и иной государственной символики) и только при условии, что те не представляют силовые ведомства или вооруженные силы, а также не занимались «поддержкой боевых действий». Рекомендации касаются только индивидуальных дисциплин — речи о допуске к командным соревнованиям не идет.

Вместе с тем никаких соревнований под эгидой международных федераций не должно проводиться на территории России или Белоруссии, указал господин Бах. Помимо этого МОК рекомендует федерациям создать специальные «комиссии по вопросу допуска россиян» к состязаниям. Кроме того, федерациям рекомендовано проследить за тем, чтобы болельщики не проносили на трибуны никакую атрибутику, связанную с Россией и Белоруссией (флаги, футболки и пр.).

Ранее, в преддверии заседания исполкома, господин Бах сообщил, что участие российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе оказалось «рабочим вариантом». По словам главы МОК, подобная система практикуется на многих турнирах в разных видах спорта и не провоцирует «инцидентов, связанных с безопасностью».

«Мы не можем найти решение, которое устроит всех. С этим нам, возможно, придется жить»,— резюмировал господин Бах (цитата по Reuters).

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от турниров. В начале текущего года организация выступила за то, чтобы допустить спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже. Против выступили около 30 государств.

Подробнее о последних инициативах МОК — в материале «Ъ» «МОК нащупывает допускную способность».

Григорий Лейба