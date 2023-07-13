МОК не пригласит российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024

Олимпийские комитеты России и Белоруссии 26 июля не получат приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в летних Играх 2024 года в Париже. Об этом говорится в заявлении на сайте МОК.

Приглашения в национальные олимпийские комитеты (НОК) будут разосланы 26 июля за год до начала Олимпийских игр. К участию приглашены 203 НОК, но комитеты России, Белоруссии и Гватемалы (НОК страны временно приостановлен) в список участников входить не будут. В МОК заявили, что по этим двум странам решение будет принято «в надлежащее время».

В заявлении отмечается, что представители МОК критически относятся к решению стран, выступивших против допуска российских и белорусских спортсменов. «Прискорбно, что эти правительства не обращаются к вопросу о двойных стандартах, с которыми мы столкнулись в ходе телефонных консультаций. Мы не видели ни одного комментария от них об их отношении к участию спортсменов, чьи страны вовлечены в остальные 70 войн, вооруженные конфликты и кризисы»,— говорится в сообщении.

Ранее 23 июня парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) о недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 даже в нейтральном статусе. По мнению ПАСЕ, это решение нужно оставить в силе до тех пор, «пока продолжается агрессивная война России». До этого 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить до участия не поддерживающих военные действия на Украине российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе.

В феврале министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе Олимпиаде-2024 в Париже.

Полина Мотызлевская