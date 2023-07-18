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Коммерсантъ FM
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В оргкомитете Олимпиады-2024 ожидают решение по участию россиян не раньше сентября

Председатель оргкомитета Олимпийских игр-2024 в Париже Тони Эстанге сообщил, что решение по участию россиян и белорусов в этих соревнованиях будет принято не раньше сентября. Господин Эстанге сослался на решение Международного олимпийского комитета (МОК).

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

«Я понял из заявления МОК, что решение будет принято самое раннее в сентябре 2023 года»,— ответил он на вопрос о возможном участии в Играх атлетов из России и Белоруссии (цитата по изданию Inside The Games). Глава оргкомитета напомнил, что для участия в Олимпиаде спортсменам необходимо пройти отборочные соревнования. Затем атлеты должны будут получить одобрение МОК или Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Как оргкомитет, мы будем приветствовать спортсменов, прошедших квалификацию и получивших одобрение МОК или МПК»,— почеркнул Тони Эстанге.

В марте МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Эти рекомендации не касались Олимпиады 2024 года, решение по которой ожидалось позже. В этом месяце стало известно, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии 26 июля не получат приглашение от МОК на участие в летних Играх в Париже.

Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры запланированы с 28 августа по 8 сентября.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Он бы МОК, но не зовет».

Мария Федотова

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