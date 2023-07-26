Предприниматель в один клик

Эксперты поддерживают желание Минфина запустить эксперимент по предоставлению гражданам комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн», который должен существенно упростить создание организаций и индивидуальных предприятий, но опасаются повторения сложностей, аналогичных возникшим при недавнем переходе на механизм единого налогового счета. Уже с 1 сентября предлагаемый пока в порядке эксперимента новый сервис позволит регистрировать бизнес в электронном виде, дистанционно открывать счет и получать электронную подпись всего за один день. Власти рассчитывают, что, помимо удобств для новых предпринимателей, новшество приведет к значительному увеличению числа пользователей действующей Единой биометрической системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин предлагает сделать процесс регистрации нового бизнеса максимально спокойным (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Минфин предлагает сделать процесс регистрации нового бизнеса максимально спокойным (на фото — глава ведомства Антон Силуанов)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Эксперимент по предоставлению комплексного сервиса по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может пройти с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2025 года. Такой проект постановления правительства, разработанный по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, размещен на regulation.gov.ru. Обещано, что желающие заняться предпринимательством смогут зарегистрировать бизнес в электронном виде, дистанционно открыть счет в банке и получить электронную подпись в рамках единого процесса всего за день.

В Минфине “Ъ” пояснили, что сейчас «порядок проведения эксперимента обсуждается с заинтересованными ведомствами и организациями». В пояснительной записке к проекту говорится, что его принятие позволит значительно увеличить количество пользователей Единой биометрической системы (ЕБС) за счет банков, дистанционно открывающих счета, а также физлиц, обращающихся за получением подтвержденной учетной записи ЕБС. Участники эксперимента — ФНС в качестве координатора, ЦБ, Минцифры, ФСБ, Росфинмониторинг, а также банки.

Дистанционно открыть первый счет в банке—участнике эксперимента смогут граждане, прошедшие идентификацию кредитной организацией при личном присутствии и являющиеся его клиентами-физлицами или прошедшие идентификацию в государственных информационных системах «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА) и ЕБС. Получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица или ИП можно будет у банка—доверенного лица удостоверяющего центра ФНС. При этом возможна дистанционная идентификация заявителя посредством предоставления информации из загранпаспорта с электронным носителем, включая биометрические персональные данные, или предоставления сведений из ЕСИА и ЕБС.

В Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”. В ВТБ сообщили, что банк заинтересован в участии в эксперименте. «Развитие цифровых сервисов с использованием ГИС ЕБС, охватывающих большое количество жизненных ситуаций, несомненно, приведет к росту пользователей этой информационной системы»,— полагают в этом банке.

По мнению члена президиума «Опоры России» Павла Самиева, эксперимент позволит предпринимателям сэкономить время и деньги. Солидарен с ним и руководитель финтех-направления «СКБ Контур» Сергей Возчиков. «Инициатива, безусловно, позитивна для бизнеса, она вполне соответствует потребностям клиентов»,— говорит он. Вместе с тем, отмечает Павел Самиев, бизнес надеется, что не повторится история с введением единого налогового счета, когда сначала все выглядело идеально, однако широкое внедрение новшества вместо удобства принесло малому и среднему бизнесу «сюрпризы». Напомним, что с начала 2023 года все налоги перечисляются на единый счет, а налоговики распределяют платеж самостоятельно. Вводился такой порядок для упрощения платежей и минимизации ошибок, но переход на него прошел не без сложностей — предприниматели сталкивались с отображением в личных кабинетах необоснованной задолженности (см. “Ъ” от 31 марта и 25 мая).

Венера Петрова