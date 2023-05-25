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Коммерсантъ FM
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ФНС починила ЕНС

Налоговая служба отчиталась перед сенаторами

Отчет Федеральной налоговой службы (ФНС) в Совете федерации совпал с рассмотрением сенаторами закона о решении главной налоговой проблемы начала этого года — задержки зачисления НДФЛ в региональные бюджеты из-за запуска механизма единого налогового счета (ЕНС). Глава службы Даниил Егоров оценил сумму недополученного регионами НДФЛ в 188 млрд руб.— эти деньги дойдут до бюджетов до конца года. В остальном налоговое ведомство считает проблемы ЕНС в целом решенными — ранее ограниченные в функционале личные кабинеты налогоплательщиков открываются, а суммы зачисленных с ошибками платежей стремительно сокращаются.

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил сенаторам о сокращении количества ошибочных платежей после введения механизма единого налогового счета

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил сенаторам о сокращении количества ошибочных платежей после введения механизма единого налогового счета

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил сенаторам о сокращении количества ошибочных платежей после введения механизма единого налогового счета

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отчет главы ФНС Даниила Егорова в Совете федерации в значительной мере был посвящен состоянию механизма единого налогового счета, внедренного в РФ с 1 января этого года. Напомним, речь идет о формировании баланса всех начислений и платежей налогоплательщика — суммы перечисляются на единый счет в казначействе (с указанием лишь суммы и ИНН), а налоговые органы сами распределяют их в счет уплаты всех налогов. Переход на ЕНС, по словам Даниила Егорова, состоялся, но «реализация проекта пошла не так, как мы того ожидали».

Прежде чем перейти к проблемам, глава ФНС напомнил сенаторам о причинах введения ЕНС — в частности, о массовых ошибках в платежах в бюджет. Ранее ежегодно из 650 млн таких платежей 80 млн были ошибочными. За январь—апрель 2023 года количество подобных поступлений сократилось в 2,5 раза, а в целом количество налоговых платежей — почти вдвое.

Даниил Егоров сообщил, что сейчас постепенно открываются ранее «примороженные» личные кабинеты налогоплательщиков. Напомним, ФНС закрывала доступ к информации о расчетах с бюджетом из-за того, что часть предпринимателей столкнулась с необоснованным отображением налоговых задолженностей в своих личных кабинетах. Из-за этого даже вводился мораторий на взыскание недоимок до завершения сверок между налогоплательщиками и налоговиками (см. “Ъ” от 31 января и 31 марта). Причиной проблем Даниил Егоров вчера назвал «ошибки в коде». Сейчас, по его словам, уже открыты личные кабинеты 46 млн физических лиц, 70 тыс. юрлиц и 800 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Проблемы регионов, которые столкнулись с кассовыми разрывами из-за задержек в распределении единого налогового платежа, судя по всему, потребуют больше времени для урегулирования. Речь идет о недополученных региональными и местными бюджетами суммах НДФЛ, из-за того, что прежде всего они направлялись на погашение недоимок налогоплательщиков по иным налогам. Для решения этой проблемы вчера сенаторы одобрили ранее принятый Госдумой закон о приоритетном и ускоренном зачислении НДФЛ в бюджеты (см. “Ъ” от 18 мая).

В развитие этой темы правительство, как сообщил Даниил Егоров, подготовило другой законопроект, предполагающий сохранение в распоряжении регионов переплат по налогам до завершения камеральных проверок деклараций или поступления заявления от налогоплательщика о возврате. Также будет предусмотрена возможность для компаний—налоговых агентов дважды в месяц предоставлять уведомления об исчисленных суммах НДФЛ (и соответственно, так же часто перечислять их в бюджеты — а не один раз в месяц, как сейчас).

Говоря о динамике поступления налоговых доходов в бюджеты субъектов РФ в целом, Даниил Егоров заявил, что большая часть проблем преодолена. Поступления в региональные бюджеты в январе—апреле выросли до 5,5 трлн руб.— на 10% в годовом выражении (с учетом остатка на едином счете). Уменьшение же доходов от НДФЛ, по его словам, было связано с целым рядом причин. Из-за увеличения скорости возврата переплат поступления снизились на 99 млрд руб., в силу снижения доходов от дивидендов — на 58 млрд руб., из-за изменения сроков начисления — еще на 47 млрд руб. Наибольший же минус бюджетам — 188 млрд руб.— дало погашение задолженности по иным налогам за счет НДФЛ из-за правил распределения средств в рамках ЕНС. До конца года, заверил Даниил Егоров, «эти деньги будут равномерно направлены в доходы по подоходному налогу — и этот вопрос будет окончательно закрыт».

Евгения Крючкова

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