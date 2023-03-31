Единый счет с отсрочкой платежа

Власти продолжают решать проблемы, возникшие у части налогоплательщиков с переходом на единый налоговый счет. Правительство выпустило постановление об увеличении сроков выставления требований об уплате налогов и принятия решения об их принудительном взыскании. Федеральная налоговая служба вчера же сообщила о планах до выставления апрельских требований направлять бизнесу «детализацию» недоимки для дополнительной сверки. Эксперты отмечают, что сложности возникли из-за огромного количества трансакций и что послабления необходимы не только налогоплательщикам, но и самой налоговой службе, которая получает дополнительное время для разрешения ситуации.

Правительство для урегулирования сложностей, вызванных переходом на единый налоговый счет (ЕНС), на полгода увеличило предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания. Сейчас такие требования выставляются в трехмесячный срок с момента выявления недоимки, после его неисполнения налоговики в течение двух месяцев принимают решение о взыскании.

Согласно принятому постановлению, с 1 января и до 30 июня этого года не будут начисляться пени в случае, если налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или же вовсе не направил его. Как отмечают в Белом доме, все это должно смягчить условия перехода на ЕНС и «даст возможность привыкнуть к новым условиям расчетов с бюджетом без негативных последствий».

Напомним, с начала этого года все налоги перечисляются на единый счет, а налоговики распределяют платеж самостоятельно. Вводился такой порядок для упрощения платежей и минимизации ошибок, но переход прошел не без сложностей — предприниматели сталкивались с отображением в личных кабинетах необоснованной задолженности. Из-за этого ФНС ввела мораторий на взыскание задолженности до завершения индивидуальных сверок с налогоплательщиками (см. “Ъ” от 31 января). Переход на ЕНС обсуждался на совещании у президента, по итогам которого ФНС поручено до 15 апреля доложить о решении «выявленных проблем в максимально короткие сроки».

Вчера в службе уточнили, что по требованиям, которые планируется направить в апреле, будут увеличены сроки исполнения — до месяца вместо восьми дней. Перед этим налоговики обещают представить справки с расшифровкой общей суммы долга по видам налогов и срокам их уплаты. «Можно будет сверить данные по своим операциям с информацией налогового органа и уплатить долг, если он подтвержден»,— поясняют в службе. В случае ошибки можно будет представить уведомление об авансовых платежах или подать заявление на розыск платежа. Решение о взыскании, подчеркивают в ФНС, будет выноситься только при подтверждении корректности отрицательного сальдо.

Сложность перехода на ЕНС, говорит партнер МЭФ Legal Александр Ерасов, связана с огромным количеством налогоплательщиков и трансакций. Управляющий партнер налогового бутика ADWIN Александр Диянов отмечает, что в большинстве случаев данные еще находятся в процессе обработки и проводится сверка расчетов. Партнер юркомпании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что «смягчение условий по сверке и отсрочке по взыскательным мерам создает более благоприятные условия для налогоплательщиков».

По словам руководителя направления досудебного урегулирования налоговых споров компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Инны Ивановой, послабления введены не только для налогоплательщиков, но и для самой налоговой службы, которая «оказалась в затруднительной ситуации в связи с переходом на ЕНС и фактически продлила и себе срок для разрешения ситуации». Александр Ерасов отмечает, что, поскольку решение направлено на уменьшение количества некорректных требований, «у налоговиков будет больше времени для того, чтобы разобраться с задолженностью». Для налогоплательщика, добавляет он, лучше позже получить достоверное требование, чем получить некорректное и потом его оспаривать.

Евгения Крючкова