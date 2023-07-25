Подпись Неразборчива решил заговорить

«Ъ» стали известны новые подробности трех уголовных дел, связанных с убийствами журналистов Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, а также с подготовкой покушения на Владимира Соловьева. Основные следственные действия по ним закончили сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России. При этом никто из фигурантов полностью свою вину не признал и не заключил досудебного соглашения о сотрудничестве. В связи с этим уголовные дела в отношении обвиняемых в терроризме Дарьи Треповой и националиста Андрея Пронского, а также полицейского Ивана Рыбина, собиравшего в ведомственной базе информацию о госпоже Дугиной и ее отце, будут рассмотрены судами в обычном порядке, что гарантирует фигурантам максимальные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ОМОНа у кафе, где погиб Владлен Татарский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Сотрудники ОМОНа у кафе, где погиб Владлен Татарский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О завершении основных следственных действий по трем резонансным уголовным делам в интервью «РИА Новости» сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) генерал юстиции Александр Бастрыкин.

По данным «Ъ», сейчас фигуранты всех трех расследований знакомятся с собранными следствием материалами, после чего уголовные дела будут направлены в Генпрокуратуру на утверждение обвинений с последующей передачей в суды.

Первыми под суд попадут бывший майор МВД Иван Рыбин и неработающий Даниил Чоудхури, в уголовном деле которых всего несколько томов. Как установило предварительное следствие, служа в Госавтоинспекции, офицер Рыбин подрабатывал пробивкой через ведомственные базы автовладельцев. Проверка показала, что, используя свой пароль, он входил в базу и искал в ней данные на философа Александра Дугина и его дочь журналистку Дарью. Затем собранную информацию он передал заплатившему за нее господину Чоудхури. Куда данные были переданы последним, установить так и не удалось. Поэтому Даниила Чоудхури обвинили только в незаконном сборе сведений, составляющих тайну частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ), а его подельника — еще и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а не в пособничестве в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) Дарьи Дугиной. 20 августа прошлого года она была взорвана в машине философа бомбой мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте, которую, по данным следствия, подложила украинка Наталья Вовк. Последняя и ее помощник Богдан Цыганенко успели выехать из России. Обоих объявили в международный розыск, однако Интерпол, как сообщал «Ъ», его фактически не осуществляет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники СКР на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась Дарья Дугина

Фото: СК РФ Сотрудники СКР на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась Дарья Дугина

Фото: СК РФ

К ознакомлению с материалами своего уголовного дела приступила и Дарья Трепова, которую следователь Главного следственного управления (ГСУ) СКР обвиняет в теракте, незаконном обороте взрывчатки и подделке документов (ст. 205, 223.1 и 327 УК РФ). Следствие считает, что именно девушка, числившаяся индивидуальным предпринимателем, в соцсетях познакомилась со скрывающимся на Украине журналистом Романом Попковым, который за вознаграждение поручил ей последить за военкором Владленом Татарским (Максим Фомин), а потом втереться к нему в доверие. 2 апреля этого года девушка принесла на творческий вечер Владлена Татарского в санкт-петербургском кафе статуэтку, которую незадолго до этого получила через посредника от гражданина Украины Юрия Денисова (разыскивается вместе с Романом Попковым). Через пару минут после того, как бюст оказался у господина Татарского, прогремел взрыв. Военкор погиб, еще более 80 человек пострадали.

По данным источников «Ъ», близких к следствию, вначале Дарья Трепова утверждала, что не знала о взрывчатке в бюсте. Потом признала, что участвовала в заговоре против военкора, но попросила считать ее действия не соучастием в теракте, а пособничеством в убийстве. Тем более что, как оказалось, сама госпожа Трепова взрыв бомбы в кафе не инициировала.

И хотя Дарья Трепова помогала следствию, частичное признание вины и отказ от деятельного раскаяния сделали невозможным заключение с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. А в его отсутствие дело предполагаемой террористки будет рассмотрено в обычном, а не особом порядке судопроизводства. Кстати, материалы, которые уже в этом году рассмотрит суд, выделены из большого дела, по которому другим фигурантам, Роману Попкову и Юрию Денисову, заочно инкриминируется руководство терактом (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и соучастие в нем (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Обоих следствие считает связанными со Службой безопасности Украины (СБУ). Кроме того, в большем деле фигурируют не установленные следствием лица, возможно причастные к расправе над военкором.

Дольше же всех придется ждать начала судебного следствия Максиму Дружинину, Владимиру Белякову, Владимиру Степанову, Василию Стрижакову, Динису Абрарову, Андрею Волкову и Тимофею Мокию — участникам террористического сообщества, созданного (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ), по версии ГСУ СКР, известным националистом Андреем Пронским. Обвиняемые, полагают в ГСУ СКР, также были связаны с СБУ.

Господин Пронский, он же Подпись Неразборчива и Бладма, как сообщал «Ъ», несколько раз избегал уголовной ответственности, в том числе за убийство на почве межнациональной вражды и хулиганство.

У Подпись Неразборчива была диагностирована «параноидальная шизофрения непрерывного типа течения». На этот раз эксперты пришли к выводу, что фигурант поправился и вменяем.

По версии следствия, вместе с другими фигурантами Андреем Пронским были совершены три теракта в виде поджогов военкоматов, несколько нападений на мигрантов, а также готовилось покушение на убийство известного тележурналиста Владимира Соловьева. Его планировали взорвать в машине.

По словам источника «Ъ», сейчас фигуранты знакомятся с 50 томами своего уголовного дела. Сколько на это уйдет времени, не ясно, поскольку в деле имеется множество компакт-дисков с записями телефонных переговоров между участниками преступной организации. Большинство обвиняемых изъявили желание их прослушать, однако сделать это оказалось непросто, поскольку для этого необходимы плееры или компьютеры, а доставить их в СИЗО, где проходит ознакомление, не всегда удается.

В полном объеме подследственные свою вину не признают, утверждая, что участвовали в самых незначительных преступных эпизодах. Андрей Пронский свое отношение к обвинению, которое ему также недавно предъявили в окончательной редакции, не высказывал вовсе. Зато сейчас Подпись Неразборчива заявил ходатайство о допросе на стадии ознакомления с материалами — для этого не требуется приостанавливать данный процесс и возобновлять расследование. Наверное, тогда националист и скажет все, что он думает об инкриминируемых ему деяниях.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин