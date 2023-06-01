Подпись неразборчива и запрещена

Как стало известно “Ъ”, суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистской книги «Акционер» Андрея Пронского, использовавшего псевдоним Подпись неразборчива. Пронский, он же Бладма, является фигурантом громкого уголовного дела о подготовке терактов, в том числе с целью убийства журналиста Владимира Соловьева. Ранее Пронским были изданы и другие книжки, которые также могут запретить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемого в терроризме Пронского признали литературным экстремистом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Обвиняемого в терроризме Пронского признали литературным экстремистом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заседание по иску первого заместителя прокурора Москвы Сергея Савенкова состоялось с третьей попытки. Ранее слушания в Зюзинском райсуде столицы срывались из-за невозможности организовать видеотрансляцию из СИЗО, где содержался Андрей Пронский (Бладма — от английского blood man — «кровавый человек»). Там он находится после ареста по уголовному делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, а также серии других терактов, совершенных, по версии ГСУ СКР, по заданию украинских спецслужб.

Отметим, что ранее Андрей Пронский обвинялся в убийстве и надругательстве над телом жертвы, совершенных по мотиву национальной ненависти (ст. 105, 244 и 282 УК), однако ему поставили диагноз «параноидальная шизофрения непрерывного типа течения» и отправили на принудительное лечение. Как только оно стало амбулаторным, Подпись неразборчива поучаствовал в драке (ст. 213 УК — хулиганство), а находясь под домашним арестом, по версии СКР, примкнул к террористической организации (ст. 205.5 УК), совершавшей поджоги и готовившей убийства. Посадки за хулиганство нацист по состоянию здоровья избежал, а вот для обвинения в терроризме его, как сообщал “Ъ”, вылечили. Соответственно, и его присутствие при рассмотрении иска заместителя прокурора стало обязательным. На слушание, правда, не явился адвокат Пронского.

— Меня утром предупредили, что будет заседание, и сказали, что есть всего пять минут на вызов адвоката— сказал, выступая по ВКС из СИЗО, Пронский.— А что я мог успеть за это время? Мне ведь надо заранее адвоката предупредить о заседании. Но этого я сделать не могу, поскольку у меня запрет на переписку, да и телефон не дают.

Но председательствующая все равно решила слушать дело по существу. Разбирательство оказалось кратким.

Вначале выступила прокурор, которая сообщила, что иск «О признании информационных материалов экстремистскими» был подан в начале марта 2023 года в порядке исполнения ст. 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». То есть уже после ареста Пронского.

Из речи прокурора следовало, что экстремистской она просила признать книгу «Акционер», автор которой скрывался за псевдонимом Подпись неразборчива, но экспертизой было установлено не только содержание в ней экстремистских высказываний, но и причастность к ее написанию Андрея Пронского.

Причем, отметила прокурор, сделано это было в рамках расследования уголовного дела автора.

— Расследование моего дела не завершено,— возмутился на это Пронский,— и я с его материалами не знакомился! Да и само уголовное дело в суд не передано, то есть не установлено, что я связан с этим изданием.

После этого националист заявил, что ему надо посоветоваться с адвокатом, на что судья заявила, что этот вопрос уже обсуждался и незачем его снова поднимать.

Согласно решению суда, иск прокурора Савенкова был полностью удовлетворен. Указанную в нем книгу признали экстремистской и запретили, а ответчика еще и оштрафовали на 6 тыс. руб.

— Пронский, вам понятно решение суда? — спросила его судья.

— Просто блестяще,— успел сказать подследственный перед тем, как отключили видеосвязь с СИЗО.

Алексей Соковнин