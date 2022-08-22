В убийстве проявился «Азов»

ФСБ передала в Следственный комитет России, расследующий убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной, материалы, в соответствии с которыми преступление могла совершить гражданка Украины Наталья Вовк (Шабан). Последняя, по версии спецслужбы, служила в полку «Азов», который Верховный суд России признал террористической организацией, и была связана с СБУ. Подозреваемая уже покинула Россию, перебравшись в Эстонию. При этом, по данным “Ъ”, следствие не исключает, что у Вовк, использовавшей для прикрытия собственного ребенка, могли быть сообщники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталью Вовк заочно подозревают в убийстве политолога

Фото: ФСБ РФ Наталью Вовк заочно подозревают в убийстве политолога

Фото: ФСБ РФ

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, известная также как вторая служба, или «Двойка», передала в главное следственное управление СКР материалы, раскрывающие обстоятельства совершенного в минувшую субботу в Подмосковье убийства журналиста и политолога 29-летней Дарьи Дугиной.

По версии «Двойки», убийство дочери известного философа и политолога Александра Дугина было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами» (СБУ), а его непосредственным исполнителем являлась гражданка Украины 43-летняя Наталья Вовк, ранее носившая фамилию Шабан.

Последняя с 12-летней дочерью Софьей 23 июля 2022 года, установила спецслужба, приехала в Россию на автомобиле Mini Cooper с номером ДНР — Е982ХН DPR. Однако, как выяснилось потом, в том числе с помощью системы «Поток» (автоматическая система фиксации автотранспортных средств и нарушений ПДД), в столице на ее машине появились уже казахские номера — 172AJD02. При этом подозреваемая снимала квартиру в подъезде того же дома, где жила Дарья Дугина. Все это время, полагают в «Двойке», Наталья Вовк наблюдала за журналисткой Дугиной, выясняя круг ее знакомств, интересы, распорядок дня и проч.

В субботу, когда Дарья Дугина и ее отец Александр Дугин в качестве почетных гостей отправились на фестиваль «Традиция» в Подмосковье, туда же поехала Наталья Вовк.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, которым пользовалась семья Дугиных, был заминирован на автостоянке.

В последний момент Александр Дугин пересел в другую машину, а его дочь погибла при взрыве на Можайском шоссе. Как полагают эксперты-взрывотехники (соответствующая экспертиза еще не завершена), под днищем иномарки сработало безоболочное взрывное устройство, эквивалентное по мощности 300–400 г тротила.

Предполагается, что бомбу в 21:35 20 августа могла дистанционно привести в действие Наталья Вовк, следовавшая за внедорожником жертвы на своей машине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал в память о погибшей журналистки Дарьи Дугиной

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мемориал в память о погибшей журналистки Дарьи Дугиной

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Задержать предполагаемого исполнителя по горячим следам не удалось. Вовк, на машине которой в очередной раз поменялись номера (теперь на украинские AH7771IP), через Псковскую область покинула Россию, выехав в Эстонию в полдень 21 августа.

В ГСУ СКР, изучив материалы ФСБ, планируют заочно предъявить Наталье Вовк обвинение, а затем обратиться в Басманный райсуд с ходатайством о ее заочном аресте для организации международного розыска по линии Интерпола.

При этом источники в самом следствии не исключают, что украинка действовала не одна, а в составе группы. Она, например, могла отвлекать правоохранителей от исполнителя, который остался в тени.

Впрочем, пока на роль убийцы проверяют саму Вовк.

Известно, что она из Мариуполя, работала администратором в местном футбольном клубе, а затем, судя по удостоверению, опубликованному в интернете, вступила в полк «Азов», который в этом году по иску Генпрокуратуры был признан Верховным судом террористической организацией и запрещен в России. Источники “Ъ” в ФСБ также отмечают, что девушка была связана с запрещенной Верховным судом России экстремистской организацией «Правый сектор». Власти Украины причастность к убийству политолога отрицают.

По одной из версий, главной целью нападавших был Александр Дугин, являющийся идеологом «Русского мира». Впрочем, гибель и его дочери вызвала огромный общественный резонанс. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела об умышленном убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), под личный контроль.

Николай Сергеев