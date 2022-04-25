К Владимиру Соловьеву не подпустили шестерых

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Во вторник в Москве Следственный комитет планирует ходатайствовать перед судом об аресте шести предполагаемых участникоwв запрещенной террористической группировки National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»), подозреваемых в подготовке покушения на известного журналиста и общественного деятеля Владимира Соловьева. Следствие считает, что по заданию СБУ столичные неонацисты хотели взорвать известного телеведущего вместе с его машиной, а затем уехать на Украину. В СБУ причастность к покушению отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Соловьев

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Владимир Соловьев

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «б», «е», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 (подготовка убийства общеопасным способом лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга группой лиц по найму). Подозреваемыми по делу являются шесть москвичей, которых спецназ ФСБ задержал в понедельник ранним утром. Все шестеро оказались участниками «Белой силы» — организации, которую в мае прошлого года по иску Генпрокуратуры Верховной суд России запретил, признав террористической.

Часть задержанных, согласившихся сотрудничать со следствием, рассказала, что обсуждать убийство кого-либо из известных журналистов и общественных деятелей они начали еще в январе этого года, собираясь для этого на съемной квартире. В список потенциальных жертв помимо Владимира Соловьева входили Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Евгений Попов. Но к середине февраля, по версии СКР, решили, что атаковать будут именно господина Соловьева, которого они между собой называли пропагандистом. По некоторым данным, выбор в его отношении был сделан, потому что его кандидатуру поддержали в СБУ. Служба, согласно показаниям заговорщиков, активно им помогала. Ведомство через своих людей обеспечило их пистолетами Макарова, патронами и украинскими паспортами, которые неонацисты собирались использовать, после того как покинут Россию.

Согласно планам злоумышленников, они собирались взорвать телеведущего вместе с его машиной с помощью мощной бомбы, которую изготовили по рецептам, найденным в интернете. Кроме того, были заготовлены бутылки с коктейлями Молотова, которые они планировали использовать для поджога машин с символикой Z и V в поддержку спецоперации, а также военкоматов. В ход могли быть также пущены обрез, многочисленные ножи и граната РГД-5.

В материалах дела говорится, что покушение не было совершено по независящим от подозреваемых обстоятельствам — их на стадии слежки за господином Соловьевым вычислили чекисты. Проверка подозреваемых по базам оперативного учета позволила установить, что силовики имеют дело с неонацистами, ранее уже попадавшими в их поле зрения.

Из показаний задержанных в ГСУ СКР стало известно, что само покушение готовилось не только из ненависти, которую испытывали его участники к Владимиру Соловьеву, но и по просьбе СБУ. В случае успеха она якобы была готова обеспечить дальнейшее пребывание исполнителей как на Украине, так и в других странах Европы по их выбору.

Президент Владимир Путин, первый сообщивший о предотвращенном покушении на коллегии Генпрокуратуры, отметил, что, «конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы». В СБУ заявили, что к планированию убийства журналиста не имеют никакого отношения. Сам господин Соловьев сообщил, что узнал о предотвращенном покушении из новостей, но нисколько этому не удивился. «Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев»,— заявил он телеканалу «Россия 24». Источник, близкий к господину Соловьеву, рассказал “Ъ”, что тот и раньше получал угрозы, а после 24 февраля, начала спецоперации на Украине, массово угрожать стали не только ему, но и буквально всем членам семьи. Для этого используются не только соцсети, но даже телефоны, которые были известны лишь узкому кругу людей.

Во вторник следователи ГСУ СКР планируют обратиться в Басманный райсуд Москвы с ходатайствами об избрании задержанным неонацистам мер пресечения в виде арестов. В дальнейшем им могут инкриминировать более тяжкое обвинение — подготовку посягательства на госдеятеля (ст. 277 УК РФ), а кроме того, задержанных проверяют на причастность к совершению иных преступлений экстремистской направленности, а также к участию в незаконном обороте наркотиков — у них нашлось немало так называемой синтетики.

Николай Сергеев, Сергей Николаев