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Коммерсантъ FM
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обновлено 22:48

К Владимиру Соловьеву не подпустили шестерых

Предотвращено покушение на известного тележурналиста

Во вторник в Москве Следственный комитет планирует ходатайствовать перед судом об аресте шести предполагаемых участникоwв запрещенной террористической группировки National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»), подозреваемых в подготовке покушения на известного журналиста и общественного деятеля Владимира Соловьева. Следствие считает, что по заданию СБУ столичные неонацисты хотели взорвать известного телеведущего вместе с его машиной, а затем уехать на Украину. В СБУ причастность к покушению отрицают.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Владимир Соловьев

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «б», «е», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 (подготовка убийства общеопасным способом лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга группой лиц по найму). Подозреваемыми по делу являются шесть москвичей, которых спецназ ФСБ задержал в понедельник ранним утром. Все шестеро оказались участниками «Белой силы» — организации, которую в мае прошлого года по иску Генпрокуратуры Верховной суд России запретил, признав террористической.

Часть задержанных, согласившихся сотрудничать со следствием, рассказала, что обсуждать убийство кого-либо из известных журналистов и общественных деятелей они начали еще в январе этого года, собираясь для этого на съемной квартире. В список потенциальных жертв помимо Владимира Соловьева входили Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Евгений Попов. Но к середине февраля, по версии СКР, решили, что атаковать будут именно господина Соловьева, которого они между собой называли пропагандистом. По некоторым данным, выбор в его отношении был сделан, потому что его кандидатуру поддержали в СБУ. Служба, согласно показаниям заговорщиков, активно им помогала. Ведомство через своих людей обеспечило их пистолетами Макарова, патронами и украинскими паспортами, которые неонацисты собирались использовать, после того как покинут Россию.

Согласно планам злоумышленников, они собирались взорвать телеведущего вместе с его машиной с помощью мощной бомбы, которую изготовили по рецептам, найденным в интернете. Кроме того, были заготовлены бутылки с коктейлями Молотова, которые они планировали использовать для поджога машин с символикой Z и V в поддержку спецоперации, а также военкоматов. В ход могли быть также пущены обрез, многочисленные ножи и граната РГД-5.

В материалах дела говорится, что покушение не было совершено по независящим от подозреваемых обстоятельствам — их на стадии слежки за господином Соловьевым вычислили чекисты. Проверка подозреваемых по базам оперативного учета позволила установить, что силовики имеют дело с неонацистами, ранее уже попадавшими в их поле зрения.

Из показаний задержанных в ГСУ СКР стало известно, что само покушение готовилось не только из ненависти, которую испытывали его участники к Владимиру Соловьеву, но и по просьбе СБУ. В случае успеха она якобы была готова обеспечить дальнейшее пребывание исполнителей как на Украине, так и в других странах Европы по их выбору.

Президент Владимир Путин, первый сообщивший о предотвращенном покушении на коллегии Генпрокуратуры, отметил, что, «конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы». В СБУ заявили, что к планированию убийства журналиста не имеют никакого отношения. Сам господин Соловьев сообщил, что узнал о предотвращенном покушении из новостей, но нисколько этому не удивился. «Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев»,— заявил он телеканалу «Россия 24». Источник, близкий к господину Соловьеву, рассказал “Ъ”, что тот и раньше получал угрозы, а после 24 февраля, начала спецоперации на Украине, массово угрожать стали не только ему, но и буквально всем членам семьи. Для этого используются не только соцсети, но даже телефоны, которые были известны лишь узкому кругу людей.

Владимир Соловьев попал под санкции ЕС

Во вторник следователи ГСУ СКР планируют обратиться в Басманный райсуд Москвы с ходатайствами об избрании задержанным неонацистам мер пресечения в виде арестов. В дальнейшем им могут инкриминировать более тяжкое обвинение — подготовку посягательства на госдеятеля (ст. 277 УК РФ), а кроме того, задержанных проверяют на причастность к совершению иных преступлений экстремистской направленности, а также к участию в незаконном обороте наркотиков — у них нашлось немало так называемой синтетики.

Николай Сергеев, Сергей Николаев

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