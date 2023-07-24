Где Тонга, там и рвется

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в турне по Индо-Тихоокеанскому региону, в ходе которого с 24 по 29 июля посетит Королевство Тонга, Австралию и Новую Зеландию. Его третья за последние недели азиатская поездка демонстрирует решимость превратить регион в зону сдерживания Китая, в которой помимо традиционных союзников все большую роль должны играть малые государства Тихого океана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana, Reuters Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana, Reuters

Первой точкой на маршруте стартовавшего в понедельник турне Энтони Блинкена по Индо-Тихоокеанскому региону стало Королевство Тонга, где глава Госдепартамента встретится с руководством страны, а 26 июля в столице государства городе Нукуалофа примет участие в церемонии открытия американского посольства.

Следующим пунктом поездки 27 июля станет Новая Зеландия, где госсекретарь США помимо переговоров с руководителями страны посетит матч американской женской футбольной команды, принимающей участие в Чемпионате мира по футболу среди женских команд.

Завершится же турне визитом в Австралию. В Брисбене глава американской дипломатии будет участвовать в ежегодных американо-австралийских консультациях в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств. Здесь к нему присоединится отправляющийся в свою поездку в Индо-Тихоокеанский регион министр обороны США Ллойд Остин.

Накануне турне Энтони Блинкена Госдепартамент США сообщил о том, что целью станет «обсуждение общих демократических ценностей и видения взаимосвязанного, процветающего и стабильного региона Тихого океана».

Несмотря на то что в заявлении американского дипломатического ведомства не упоминается ни одна страна, его текст содержит устойчивые формулы, используемые Вашингтоном для обозначения стратегической задачи сдерживания Китая и «китайского мира».

Об актуальности этой задачи госсекретарь Блинкен напомнил в воскресенье в интервью телеканалу CNN. «Я дал ясно понять китайским коллегам: мы будем продолжать делать и говорить те вещи, которые Китаю не нравятся, до тех пор, пока они будут продолжать делать и говорить вещи, которые не нравятся нам»,— заявил госсекретарь США по поводу своего визита в Пекин, состоявшегося 19 июня. Впрочем, прямого конфликта с КНР Вашингтон все же избегает — по словам Энтони Блинкена, «это не было бы ни в чьих интересах».

В длинном списке китайской активности в регионе, которая «не нравится» Вашингтону, фигурируют тесные дипломатические контакты Пекина с тихоокеанскими островными государствами.

На сегодняшний день Пекин имеет посольства в восьми из 12 государств Тихого океана. По этому показателю США пока заметно отстают от Китая, что не устраивает Вашингтон. Устранению дисбаланса и должно помочь открытие американского посольства в Королевстве Тонга, которое освятит своим присутствием лично Энтони Блинкен.

На прошлой неделе Госдепартамент США официально уведомил Конгресс о намерении значительно увеличить численность дипломатического персонала в новых посольствах США на островах Тихого океана, чтобы противостоять напористой политике Китая. В письме американским законодателям отмечалось, что в ближайшие пять лет американское дипломатическое ведомство планирует нанять до 40 сотрудников для каждого из четырех недавно открытых или планируемых к открытию посольств в Тихоокеанском регионе.

Помимо посольства в Королевстве Тонга к ним относится посольство в столице Соломоновых Островов Хониаре, которое открылось в январе (в настоящее время в Хониаре на временной основе работают только два американских сотрудника). Кроме того, предполагается укрепить новыми кадрами американские дипломатические форпосты в Порт-Виле (Республика Вануату) и Тараве (Республика Кирибати).

Обостряющееся соперничество США и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе вызывает растущую озабоченность островных тихоокеанских государств, отвергающих логику «дружбы против» и не желающих выбирать между Вашингтоном и Пекином.

Накануне визита в регион Энтони Блинкена с резкой критикой оказываемого на его страну давления со стороны США и Австралии выступил премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре, который ранее посетил с визитом Пекин.

В ходе переговоров премьера Согаваре в китайской столице были подписаны девять соглашений, в том числе о сотрудничестве по линии полиции. После этого власти США, Австралии и Новой Зеландии призвали Китай и Соломоновы Острова обнародовать текст этого соглашения, выразив свою обеспокоенность, что оно может подорвать региональную безопасность.

Однако это требование категорически не устроило власти в Хониаре. «Узкий принудительный подход к отношениям между Китаем и Соломоновыми Островами является несоседским и не уважает международные принципы Устава ООН. Это не что иное, как вмешательство иностранных государств во внутренние дела Соломоновых Островов»,— заявил премьер Согаваре.

По его словам, США и Австралии «не следует бояться соглашения о сотрудничестве полиции с Китаем», которое лишь дополняет уже существующее сотрудничество полиции Соломоновых Островов с Австралией и Новой Зеландией.

С предупреждением о нежелании принимать чью-то сторону в противостоянии США и Китая выступил на прошлой неделе и премьер-министр Папуа—Новой Гвинеи Джеймс Марапе.

«Как бы мы ни старались сохранить нейтралитет, мы станем жертвами такого конфликта, поэтому в случае его возникновения мы не будем принимать ни одну из сторон. Наш регион заинтересован, чтобы конфликты извне не вторгались в наше пространство»,— пояснил премьер Марапе в интервью газете The Australian. «Я ставлю экономическое благополучие моей страны превыше всего и рассматриваю Азию и остальной мир как рынок сбыта нашей продукции. Папуа—Новая Гвинея не может позволить себе отказаться от азиатского рынка. Если поступит предложение от КНР, мы рассмотрим его по существу»,— заявил Джеймс Марапе.

В мае этого года правительство Папуа—Новой Гвинеи заключило соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с США, которое открывает американским военнослужащим доступ в порты страны. По мнению экспертов, в случае конфликта США и Китая соглашение может превратить Папуа—Новую Гвинею в американскую военную базу. Эта тема станет одной из ключевых в ходе намеченного на эту неделю индо-тихоокеанского турне министра обороны США Ллойда Остина. На пути в Австралию глава Пентагона посетит Папуа—Новую Гвинею, где встретится с премьер-министром, главой Минобороны и главнокомандующим вооруженными силами этой страны.

Подписание договора между США и Папуа—Новой Гвинеей последовало за решением Соломоновых Островов заключить соглашение в области безопасности с Китаем, в котором США и их тихоокеанские союзники усмотрели прямую угрозу установления постоянного военного присутствия КНР на островах.

Сергей Строкань