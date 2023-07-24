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Коммерсантъ FM
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Где Тонга, там и рвется

США укрепляют антикитайский фронт на Тихом океане

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в турне по Индо-Тихоокеанскому региону, в ходе которого с 24 по 29 июля посетит Королевство Тонга, Австралию и Новую Зеландию. Его третья за последние недели азиатская поездка демонстрирует решимость превратить регион в зону сдерживания Китая, в которой помимо традиционных союзников все большую роль должны играть малые государства Тихого океана.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana, Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana, Reuters

Первой точкой на маршруте стартовавшего в понедельник турне Энтони Блинкена по Индо-Тихоокеанскому региону стало Королевство Тонга, где глава Госдепартамента встретится с руководством страны, а 26 июля в столице государства городе Нукуалофа примет участие в церемонии открытия американского посольства.

Следующим пунктом поездки 27 июля станет Новая Зеландия, где госсекретарь США помимо переговоров с руководителями страны посетит матч американской женской футбольной команды, принимающей участие в Чемпионате мира по футболу среди женских команд.

Завершится же турне визитом в Австралию. В Брисбене глава американской дипломатии будет участвовать в ежегодных американо-австралийских консультациях в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств. Здесь к нему присоединится отправляющийся в свою поездку в Индо-Тихоокеанский регион министр обороны США Ллойд Остин.

Накануне турне Энтони Блинкена Госдепартамент США сообщил о том, что целью станет «обсуждение общих демократических ценностей и видения взаимосвязанного, процветающего и стабильного региона Тихого океана».

Несмотря на то что в заявлении американского дипломатического ведомства не упоминается ни одна страна, его текст содержит устойчивые формулы, используемые Вашингтоном для обозначения стратегической задачи сдерживания Китая и «китайского мира».

Об актуальности этой задачи госсекретарь Блинкен напомнил в воскресенье в интервью телеканалу CNN. «Я дал ясно понять китайским коллегам: мы будем продолжать делать и говорить те вещи, которые Китаю не нравятся, до тех пор, пока они будут продолжать делать и говорить вещи, которые не нравятся нам»,— заявил госсекретарь США по поводу своего визита в Пекин, состоявшегося 19 июня. Впрочем, прямого конфликта с КНР Вашингтон все же избегает — по словам Энтони Блинкена, «это не было бы ни в чьих интересах».

В длинном списке китайской активности в регионе, которая «не нравится» Вашингтону, фигурируют тесные дипломатические контакты Пекина с тихоокеанскими островными государствами.

На сегодняшний день Пекин имеет посольства в восьми из 12 государств Тихого океана. По этому показателю США пока заметно отстают от Китая, что не устраивает Вашингтон. Устранению дисбаланса и должно помочь открытие американского посольства в Королевстве Тонга, которое освятит своим присутствием лично Энтони Блинкен.

На прошлой неделе Госдепартамент США официально уведомил Конгресс о намерении значительно увеличить численность дипломатического персонала в новых посольствах США на островах Тихого океана, чтобы противостоять напористой политике Китая. В письме американским законодателям отмечалось, что в ближайшие пять лет американское дипломатическое ведомство планирует нанять до 40 сотрудников для каждого из четырех недавно открытых или планируемых к открытию посольств в Тихоокеанском регионе.

Помимо посольства в Королевстве Тонга к ним относится посольство в столице Соломоновых Островов Хониаре, которое открылось в январе (в настоящее время в Хониаре на временной основе работают только два американских сотрудника). Кроме того, предполагается укрепить новыми кадрами американские дипломатические форпосты в Порт-Виле (Республика Вануату) и Тараве (Республика Кирибати).

Обостряющееся соперничество США и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе вызывает растущую озабоченность островных тихоокеанских государств, отвергающих логику «дружбы против» и не желающих выбирать между Вашингтоном и Пекином.

Накануне визита в регион Энтони Блинкена с резкой критикой оказываемого на его страну давления со стороны США и Австралии выступил премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре, который ранее посетил с визитом Пекин.

В ходе переговоров премьера Согаваре в китайской столице были подписаны девять соглашений, в том числе о сотрудничестве по линии полиции. После этого власти США, Австралии и Новой Зеландии призвали Китай и Соломоновы Острова обнародовать текст этого соглашения, выразив свою обеспокоенность, что оно может подорвать региональную безопасность.

Однако это требование категорически не устроило власти в Хониаре. «Узкий принудительный подход к отношениям между Китаем и Соломоновыми Островами является несоседским и не уважает международные принципы Устава ООН. Это не что иное, как вмешательство иностранных государств во внутренние дела Соломоновых Островов»,— заявил премьер Согаваре.

По его словам, США и Австралии «не следует бояться соглашения о сотрудничестве полиции с Китаем», которое лишь дополняет уже существующее сотрудничество полиции Соломоновых Островов с Австралией и Новой Зеландией.

С предупреждением о нежелании принимать чью-то сторону в противостоянии США и Китая выступил на прошлой неделе и премьер-министр Папуа—Новой Гвинеи Джеймс Марапе.

«Как бы мы ни старались сохранить нейтралитет, мы станем жертвами такого конфликта, поэтому в случае его возникновения мы не будем принимать ни одну из сторон. Наш регион заинтересован, чтобы конфликты извне не вторгались в наше пространство»,— пояснил премьер Марапе в интервью газете The Australian. «Я ставлю экономическое благополучие моей страны превыше всего и рассматриваю Азию и остальной мир как рынок сбыта нашей продукции. Папуа—Новая Гвинея не может позволить себе отказаться от азиатского рынка. Если поступит предложение от КНР, мы рассмотрим его по существу»,— заявил Джеймс Марапе.

США и Китай ищут новые пути взаимодействия

В мае этого года правительство Папуа—Новой Гвинеи заключило соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с США, которое открывает американским военнослужащим доступ в порты страны. По мнению экспертов, в случае конфликта США и Китая соглашение может превратить Папуа—Новую Гвинею в американскую военную базу. Эта тема станет одной из ключевых в ходе намеченного на эту неделю индо-тихоокеанского турне министра обороны США Ллойда Остина. На пути в Австралию глава Пентагона посетит Папуа—Новую Гвинею, где встретится с премьер-министром, главой Минобороны и главнокомандующим вооруженными силами этой страны.

Подписание договора между США и Папуа—Новой Гвинеей последовало за решением Соломоновых Островов заключить соглашение в области безопасности с Китаем, в котором США и их тихоокеанские союзники усмотрели прямую угрозу установления постоянного военного присутствия КНР на островах.

Сергей Строкань

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