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Коммерсантъ FM
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США заключили договор о сотрудничестве в области безопасности с Папуа—Новой Гвинеей

США подписали новый пакт в сфере безопасности с Папуа—Новой Гвинеей. Свои подписи под документом поставили госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр тихоокеанской страны Джеймс Марапе.

По условиям соглашения США получат доступ к портам и аэродромам Папуа—Новой Гвинеи. Это упростит проведение совместных военных учений и расширит возможности ведения наблюдения за исключительной экономической зоной Папуа—Новой Гвинеи с целью предотвращения незаконного лова рыбы.

Как ожидают стороны, договор укрепит сотрудничество США с самым населенным островным государством Тихого океана в сфере безопасности в целом, усилит оборонные возможности Папуа—Новой Гвинеи и повысит стабильность в регионе, за влияние в котором постоянно борются Китай и США.

Власти Китая уже прокомментировали новости об оборонном пакте США и Папуа—Новой Гвинеи, назвав это «геополитическими играми» в регионе. В прошлом году Китай подписал аналогичное соглашение с властями Соломоновых островов. После этого США активизировали свою деятельность в регионе, открыли посольства на Соломоновых островах и Тонга и расширили сотрудничество с этими странами, увеличив объема инвестиций.

О противостоянии Вашингтона и Пекина в Тихоокеанском регионе «Ъ» писал в материале «Эсминец США далеко зашел».

Алена Миклашевская

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