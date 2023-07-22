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Коммерсантъ FM
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В Израиле прошли протесты против судебной реформы

Десятки тысяч израильтян собрались в Тель-Авиве и возле Кнессета (парламент) в Иерусалиме, протестуя против судебной реформы. Протесты в Израиле не прекращаются с января, когда были объявлены планы провести реформу. В начале следующей неделе ожидается окончательное голосование по законопроекту, сообщает AFP.

В Тель-Авиве в знак протеста собрались десятки тысяч человек, тысячи протестующих вошли в Иерусалим и протестовали возле парламента, Верховного суда и резиденции премьер-министра. Ранее на этой неделе из Тель-Авива стартовал марш протеста.

После того, как планы по реформе судебной системы вызвали масштабные протесты, в марте премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о ее приостановке для переговоров с оппозицией. Однако в июне господин Нетаньяху анонсировал продолжение реформы в связи со срывом переговоров, в чем стороны обвинили друг друга. Поздно вечером 20 июля премьер сообщил, что все еще пытается достичь соглашения с оппозицией.

Оппоненты реформы рассматривают ее как угрозу демократии, правительство утверждает, что изменения необходимы для обеспечения лучшего баланса ветвей власти.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Израиль выходит за рамки приемлемости».

Мария Федотова

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