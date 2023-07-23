Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после установки кардиостимулятора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, перенесший операцию по установке кардиостимулятора, опубликовал в Twitter видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя отлично. Он пообещал прибыть в Кнессет (парламент) уже завтра, 24 июля. На эту дату в парламенте запланировано обсуждение одного из законопроектов судебной реформы.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Биньямин Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Операцию по установке кардиостимулятора 73-летнему Биньямину Нетаньяху провели в ночь на сегодня, 23 июля. На время операции обязанности премьер-министра были переданы министру юстиции и вице-премьеру Яриву Левину. Премьер находится в отделении кардиологии медицинского центра «Шиба» в госпитале «Тель ха-Шомер», его состояние оценивается как хорошее.

В середине июля господин Нетаньяху был помещен в центр «Шиба». Его выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений. Однако накануне, 22 июля, вечером из-за плохих показателей устройства мониторинга сердечного ритма врачи господина Нетаньяху рекомендовали ему имплантацию кардиостимулятора.

Тем временем в Израиле продолжаются протесты против судебной реформы. Вчера, 22 июля, по оценке израильского телевидения, в общей сложности по всей стране на улицы вышли порядка 260 тыс. протестующих.

О политической ситуации в Израиле — в материале «Ъ» «Израиль выходит за рамки приемлемости».

Эрдни Кагалтынов