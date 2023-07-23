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Коммерсантъ FM
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Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху ночью проведут операцию по имплантации кардиостимулятора. Глава правительства сам сообщил об этом на видео в Telegram.

«Неделю назад мне установили прибор для мониторинга. Этот прибор подал звуковой сигнал и сказал, что у меня должен быть кардиостимулятор и что я должен сделать это уже сегодня ночью»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по Reuters). Он отметил, что чувствует себя прекрасно, но ему нужно прислушиваться к своим врачам.

Канцелярия премьера подтвердила, что в ночь на 23 июля господину Нетаньяху проведут имплантацию кардиостимулятора в центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер».

В середине июля господин Нетаньяху был госпитализирован в центр «Шиба». Его выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений.

Биньямину Нетаньяху 73 года. Он трижды становился премьером Израиля. Возглавлял правительство в 1996–1999, 2009–2021 годах и руководит им с конца 2022 года. В периоды, когда он не работал премьером, был лидером оппозиции в Кнессете. Лидер партии «Ликуд».

О политической ситуации в Израиле — в материале «Ъ» «Израиль выходит за рамки приемлемости».

Фотогалерея

«Быть агрессивным неплохо»

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Биньямин Нетаньяху родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве. Его отец Бенцион преподавал историю в университетах Израиля и США, поэтому в 1950-1960 годы семья попеременно жила на родине и в штатах. Отец господина Нетаньяху также был личным секретарем одного из главных идеологов сионизма Владимира Жаботинского. В детстве будущего премьера друзья и родственники называли просто «Биби» &lt;br>На фото: Биньямин Нетаньяху (справа) со своим другом

Биньямин Нетаньяху родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве. Его отец Бенцион преподавал историю в университетах Израиля и США, поэтому в 1950-1960 годы семья попеременно жила на родине и в штатах. Отец господина Нетаньяху также был личным секретарем одного из главных идеологов сионизма Владимира Жаботинского. В детстве будущего премьера друзья и родственники называли просто «Биби»
На фото: Биньямин Нетаньяху (справа) со своим другом

Фото: Getty Images

В 1967-1972 годах Биньямин Нетаньяху служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении израильской армии «Сайерет Маткаль». В эти годы, на которые пришелся всплеск палестинского терроризма, он принимал участие в ряде боевых операциях. В частности, в атаке на аэропорт Бейрута (1968) и операции по освобождению захваченного террористами самолета бельгийской авиакомпании (1972)

В 1967-1972 годах Биньямин Нетаньяху служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении израильской армии «Сайерет Маткаль». В эти годы, на которые пришелся всплеск палестинского терроризма, он принимал участие в ряде боевых операциях. В частности, в атаке на аэропорт Бейрута (1968) и операции по освобождению захваченного террористами самолета бельгийской авиакомпании (1972)

Фото: Getty Images

Биньямин Нетаньяху женат третьим браком на Саре Бен-Арци (на фото). От первого брака у него есть дочь Ноа. В последнем браке родились двое сыновей — Яир и Авнер

Биньямин Нетаньяху женат третьим браком на Саре Бен-Арци (на фото). От первого брака у него есть дочь Ноа. В последнем браке родились двое сыновей — Яир и Авнер

Фото: AP / Nati Harnik

Уволившись в звании капитана, Биньямин Нетаньяху (на фото в центре) уехал учиться в США. Будущий премьер получил степень бакалавра в области архитектуры (1975) и степень магистра менеджмента (1977) в Массачусетском технологическом институте. Также изучал политологию в Гарвардском университете

Уволившись в звании капитана, Биньямин Нетаньяху (на фото в центре) уехал учиться в США. Будущий премьер получил степень бакалавра в области архитектуры (1975) и степень магистра менеджмента (1977) в Массачусетском технологическом институте. Также изучал политологию в Гарвардском университете

Фото: AP

После начала арабо-израильской войны 1973 года («Война Судного дня») прервал учебу и вернулся в Израиль, приняв участие в боевых действиях в районе Суэцкого канала и на Голанских высотах. А затем снова уехал в США, где вновь взялся за учебу, параллельно работая в Бостонской консалтинговой группе

После начала арабо-израильской войны 1973 года («Война Судного дня») прервал учебу и вернулся в Израиль, приняв участие в боевых действиях в районе Суэцкого канала и на Голанских высотах. А затем снова уехал в США, где вновь взялся за учебу, параллельно работая в Бостонской консалтинговой группе

Фото: Коммерсантъ / Роман Янушевский

В 1978-1980 годах в Иерусалиме господин Нетаньяху основал и возглавил Институт имени Йонатана, занимающийся изучением проблем международного терроризма. Институт назван в честь его старшего брата, национального героя Израиля, погибшего в 1976 году в ходе операции по освобождению израильских заложников в Энтеббе

В 1978-1980 годах в Иерусалиме господин Нетаньяху основал и возглавил Институт имени Йонатана, занимающийся изучением проблем международного терроризма. Институт назван в честь его старшего брата, национального героя Израиля, погибшего в 1976 году в ходе операции по освобождению израильских заложников в Энтеббе

Фото: AP / Nati Harnik

В 1982 году Биньямин Нетаньяху возглавил политический отдел посольства Израиля в США

В 1982 году Биньямин Нетаньяху возглавил политический отдел посольства Израиля в США

Фото: AP / Richard Drew

В 1984-1988 годах господин Нетаньяху занимал пост постоянного представителя Израиля при ООН

В 1984-1988 годах господин Нетаньяху занимал пост постоянного представителя Израиля при ООН

Фото: AP / Ed Bailey

В 1988 году вновь вернулся в Израиль, где был избран депутатом Кнессета (однопалатный парламент) от правящей правоцентристской партии «Ликуд». Одновременно в 1988-1992 годах был замминистра иностранных дел &lt;br>На фото: Биньямин Нетаньяху со своим старшим сыном Яиром

В 1988 году вновь вернулся в Израиль, где был избран депутатом Кнессета (однопалатный парламент) от правящей правоцентристской партии «Ликуд». Одновременно в 1988-1992 годах был замминистра иностранных дел
На фото: Биньямин Нетаньяху со своим старшим сыном Яиром

Фото: AP / Ronnie Shizer

В 1991 году господин Нетаньяху принял участие в Мадридской мирной конференции — первых в истории израильско-палестинских переговорах. Когда в 1992 году партия «Ликуд» проиграла на выборах, ее глава подал в отставку, а в следующем году Нетаньяху избрали председателем. На этом посту он критиковал политику левоцентристской партии «Авода», обвиняя правительство в отсутствии жесткой позиции в отношении палестинского терроризма

В 1991 году господин Нетаньяху принял участие в Мадридской мирной конференции — первых в истории израильско-палестинских переговорах. Когда в 1992 году партия «Ликуд» проиграла на выборах, ее глава подал в отставку, а в следующем году Нетаньяху избрали председателем. На этом посту он критиковал политику левоцентристской партии «Авода», обвиняя правительство в отсутствии жесткой позиции в отношении палестинского терроризма

Фото: AP / Nati Harnik

В мае 1996 года Нетаньяху одержал победу на первых прямых выборах премьер-министра. Он опередил своего соперника Шимона Переса на 1% голосов. В этом статусе господин Нетаньяху стал самым молодым главой государства в истории страны и первым, кто родился на территории Израиля с момента его образования в 1948 году

В мае 1996 года Нетаньяху одержал победу на первых прямых выборах премьер-министра. Он опередил своего соперника Шимона Переса на 1% голосов. В этом статусе господин Нетаньяху стал самым молодым главой государства в истории страны и первым, кто родился на территории Израиля с момента его образования в 1948 году

Фото: AP / Dan Balilty

В это время кабинет Нетаньяху подвергался нападкам со стороны правых партий за передачу в управление палестинским властям 13% территорий Иудеи и Самарии. Также им были недовольны и левые партии за жесткую экономическую политику и коррупционные скандалы

В это время кабинет Нетаньяху подвергался нападкам со стороны правых партий за передачу в управление палестинским властям 13% территорий Иудеи и Самарии. Также им были недовольны и левые партии за жесткую экономическую политику и коррупционные скандалы

Фото: AP / Nati Harnik

В итоге, на досрочных выборах в 1999 году он проиграл, сдал депутатский мандат и начал читать лекции в американских университетах, работал консультантом по маркетингу в одной из израильских фирм

В итоге, на досрочных выборах в 1999 году он проиграл, сдал депутатский мандат и начал читать лекции в американских университетах, работал консультантом по маркетингу в одной из израильских фирм

Фото: Reuters

В марте 2000 года израильская полиция выдвинула против Нетаньяху пять обвинений — во взяточничестве, попытке присвоения государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и попытках помешать расследованию. Однако за неимением достаточных доказательств дела были закрыты, не дойдя до суда. В 2002 году Нетаньяху вернулся в политику, став сначала министром иностранных дел, а затем министром финансов

В марте 2000 года израильская полиция выдвинула против Нетаньяху пять обвинений — во взяточничестве, попытке присвоения государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и попытках помешать расследованию. Однако за неимением достаточных доказательств дела были закрыты, не дойдя до суда. В 2002 году Нетаньяху вернулся в политику, став сначала министром иностранных дел, а затем министром финансов

Фото: AP / Bernat Armangue

В 2005 году вновь стал во главе партии «Ликуд», однако на выборах она получила лишь 12 мест. Господин Нетаньяху возглавил оппозицию тогдашнему премьер-министру Ариэлю Шарону. В 2009 году снова возглавил правительство Израиля

В 2005 году вновь стал во главе партии «Ликуд», однако на выборах она получила лишь 12 мест. Господин Нетаньяху возглавил оппозицию тогдашнему премьер-министру Ариэлю Шарону. В 2009 году снова возглавил правительство Израиля

Фото: Reuters

Заметных сдвигов в урегулировании отношений с палестинцами пока не удается. Сектор Газа сейчас контролируется сторонниками исламистского движения «Хамас», которое признано Израилем террористической организацией. В 2017 году парламент Израиля принял закон о легализации еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, а США признали Иерусалим столицей страны. В 2018 году правительство утвердило статус Израилю в качестве национального государства еврейского народа &lt;br>На фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент РФ Владимир Путин

Заметных сдвигов в урегулировании отношений с палестинцами пока не удается. Сектор Газа сейчас контролируется сторонниками исламистского движения «Хамас», которое признано Израилем террористической организацией. В 2017 году парламент Израиля принял закон о легализации еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, а США признали Иерусалим столицей страны. В 2018 году правительство утвердило статус Израилю в качестве национального государства еврейского народа
На фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

20 июля 2019 года Биньямин Нетаньяху установил рекорд по общей продолжительности нахождения на посту премьер-министра, тем самым опередив отца-основателя государства Давида Бен-Гуриона

20 июля 2019 года Биньямин Нетаньяху установил рекорд по общей продолжительности нахождения на посту премьер-министра, тем самым опередив отца-основателя государства Давида Бен-Гуриона

Фото: Reuters

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Биньямин Нетаньяху родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве. Его отец Бенцион преподавал историю в университетах Израиля и США, поэтому в 1950-1960 годы семья попеременно жила на родине и в штатах. Отец господина Нетаньяху также был личным секретарем одного из главных идеологов сионизма Владимира Жаботинского. В детстве будущего премьера друзья и родственники называли просто «Биби»
На фото: Биньямин Нетаньяху (справа) со своим другом

Фото: Getty Images

В 1967-1972 годах Биньямин Нетаньяху служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении израильской армии «Сайерет Маткаль». В эти годы, на которые пришелся всплеск палестинского терроризма, он принимал участие в ряде боевых операциях. В частности, в атаке на аэропорт Бейрута (1968) и операции по освобождению захваченного террористами самолета бельгийской авиакомпании (1972)

Фото: Getty Images

Биньямин Нетаньяху женат третьим браком на Саре Бен-Арци (на фото). От первого брака у него есть дочь Ноа. В последнем браке родились двое сыновей — Яир и Авнер

Фото: AP / Nati Harnik

Уволившись в звании капитана, Биньямин Нетаньяху (на фото в центре) уехал учиться в США. Будущий премьер получил степень бакалавра в области архитектуры (1975) и степень магистра менеджмента (1977) в Массачусетском технологическом институте. Также изучал политологию в Гарвардском университете

Фото: AP

После начала арабо-израильской войны 1973 года («Война Судного дня») прервал учебу и вернулся в Израиль, приняв участие в боевых действиях в районе Суэцкого канала и на Голанских высотах. А затем снова уехал в США, где вновь взялся за учебу, параллельно работая в Бостонской консалтинговой группе

Фото: Коммерсантъ / Роман Янушевский

В 1978-1980 годах в Иерусалиме господин Нетаньяху основал и возглавил Институт имени Йонатана, занимающийся изучением проблем международного терроризма. Институт назван в честь его старшего брата, национального героя Израиля, погибшего в 1976 году в ходе операции по освобождению израильских заложников в Энтеббе

Фото: AP / Nati Harnik

В 1982 году Биньямин Нетаньяху возглавил политический отдел посольства Израиля в США

Фото: AP / Richard Drew

В 1984-1988 годах господин Нетаньяху занимал пост постоянного представителя Израиля при ООН

Фото: AP / Ed Bailey

В 1988 году вновь вернулся в Израиль, где был избран депутатом Кнессета (однопалатный парламент) от правящей правоцентристской партии «Ликуд». Одновременно в 1988-1992 годах был замминистра иностранных дел
На фото: Биньямин Нетаньяху со своим старшим сыном Яиром

Фото: AP / Ronnie Shizer

В 1991 году господин Нетаньяху принял участие в Мадридской мирной конференции — первых в истории израильско-палестинских переговорах. Когда в 1992 году партия «Ликуд» проиграла на выборах, ее глава подал в отставку, а в следующем году Нетаньяху избрали председателем. На этом посту он критиковал политику левоцентристской партии «Авода», обвиняя правительство в отсутствии жесткой позиции в отношении палестинского терроризма

Фото: AP / Nati Harnik

В мае 1996 года Нетаньяху одержал победу на первых прямых выборах премьер-министра. Он опередил своего соперника Шимона Переса на 1% голосов. В этом статусе господин Нетаньяху стал самым молодым главой государства в истории страны и первым, кто родился на территории Израиля с момента его образования в 1948 году

Фото: AP / Dan Balilty

В это время кабинет Нетаньяху подвергался нападкам со стороны правых партий за передачу в управление палестинским властям 13% территорий Иудеи и Самарии. Также им были недовольны и левые партии за жесткую экономическую политику и коррупционные скандалы

Фото: AP / Nati Harnik

В итоге, на досрочных выборах в 1999 году он проиграл, сдал депутатский мандат и начал читать лекции в американских университетах, работал консультантом по маркетингу в одной из израильских фирм

Фото: Reuters

В марте 2000 года израильская полиция выдвинула против Нетаньяху пять обвинений — во взяточничестве, попытке присвоения государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и попытках помешать расследованию. Однако за неимением достаточных доказательств дела были закрыты, не дойдя до суда. В 2002 году Нетаньяху вернулся в политику, став сначала министром иностранных дел, а затем министром финансов

Фото: AP / Bernat Armangue

В 2005 году вновь стал во главе партии «Ликуд», однако на выборах она получила лишь 12 мест. Господин Нетаньяху возглавил оппозицию тогдашнему премьер-министру Ариэлю Шарону. В 2009 году снова возглавил правительство Израиля

Фото: Reuters

Заметных сдвигов в урегулировании отношений с палестинцами пока не удается. Сектор Газа сейчас контролируется сторонниками исламистского движения «Хамас», которое признано Израилем террористической организацией. В 2017 году парламент Израиля принял закон о легализации еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, а США признали Иерусалим столицей страны. В 2018 году правительство утвердило статус Израилю в качестве национального государства еврейского народа
На фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

20 июля 2019 года Биньямин Нетаньяху установил рекорд по общей продолжительности нахождения на посту премьер-министра, тем самым опередив отца-основателя государства Давида Бен-Гуриона

Фото: Reuters

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