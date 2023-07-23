Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху ночью проведут операцию по имплантации кардиостимулятора. Глава правительства сам сообщил об этом на видео в Telegram.

«Неделю назад мне установили прибор для мониторинга. Этот прибор подал звуковой сигнал и сказал, что у меня должен быть кардиостимулятор и что я должен сделать это уже сегодня ночью»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по Reuters). Он отметил, что чувствует себя прекрасно, но ему нужно прислушиваться к своим врачам.

Канцелярия премьера подтвердила, что в ночь на 23 июля господину Нетаньяху проведут имплантацию кардиостимулятора в центре «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер».

В середине июля господин Нетаньяху был госпитализирован в центр «Шиба». Его выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений.

Биньямину Нетаньяху 73 года. Он трижды становился премьером Израиля. Возглавлял правительство в 1996–1999, 2009–2021 годах и руководит им с конца 2022 года. В периоды, когда он не работал премьером, был лидером оппозиции в Кнессете. Лидер партии «Ликуд».

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