Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора

Операция по установке кардиостимулятора 73-летнему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла без осложнений. Премьер находится в отделении кардиологии медицинского центра «Шиба» в госпитале «Тель ха-Шомер», его состояние оценивается как хорошее. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямину Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Биньямину Нетаньяху

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Операцию провели сегодня ночью, 23 июля. На время операции обязанности премьер-министра были переданы министру юстиции и вице-премьеру Яриву Левину. Пока еще не принято решение о том, будет ли премьер выписан сегодня, в воскресенье, как того хочет его канцелярия, или он останется в госпитале.

Биньямину Нетаньяху 73 года. В середине июля господин Нетаньяху был госпитализирован в центр «Шиба». Его выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений. Однако накануне вечером после плохих показателей устройства мониторинга сердечного ритма его врачи рекомендовали ему провести имплантацию кардиостимулятора.

Тем временем в Израиле продолжаются протесты против судебной реформы. В субботу, 22 июля, по оценке израильского телевидения, в общей сложности по всей стране на улицы вышли порядка 260 тыс. протестующих.

О политической ситуации в Израиле — в материале «Ъ» «Израиль выходит за рамки приемлемости».

Анастасия Ларина