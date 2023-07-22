Минобороны: по группе журналистов «РИА Новости» и «Известий» ВСУ ударили кассетными боеприпасами

Удар по группе журналистов «РИА Новости» и «Известий», в результате которого погиб корреспондент агентства Ростислав Журавлев, был нанесен кассетными боеприпасами, заявило Минобороны РФ. По данным ведомства, это произошло сегодня около 12:00. Ранения получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков, оператор телеканала Дмитрий Шилков.

По данным «РИА Новости», после обстрела раненых журналистов повезли в полевые госпитали. Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации, Роман Польшаков (четыре осколочных ранения), Дмитрий Шилков (осколки в мягких тканях и перелом) — доставлены в медучреждения. Фотокорреспондента «РИА Новости» Константина Михальчевского сейчас перевозят в Мелитополь, затем, если позволит состояние, отправят на лечение в Крым.

Летом текущего года США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, которые при разрыве выбрасывает боеприпасы меньшего размера. По данным США, это оружие ВСУ уже начали применять. Обеспокоенность в связи с этим выразила ООН.

Сегодня, 22 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по селу Журавлевка в Белгородском районе ударили такими боеприпасами 21 июля, пострадавших и разрушений не было.