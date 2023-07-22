Гладков заявил об обстреле Белгородского района кассетными боеприпасами 21 июля

В Белгородском районе по селу Журавлевка вчера, 21 июля, со стороны Украины были выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее США поставили Украине кассетные боеприпасы, при этом глава Минобороны страны Алексей Резников говорил, что они будут использованы только для «деоккупации международно признанных территорий Украины», а не для ударов по территории России.

Господин Гладков в Telegram рассказал о других обстрелах, осуществленных накануне:

в Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд;

в Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка, зафиксировано 6 и 12 прилетов соответственно;

в Грайворонском городском округе по окраине села Смородино выпущено 3 артиллерийских снаряда, по окраине села Пороз — 4;

в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Илек-Пеньковка, там зафиксировали 3 прилета; осколками снарядов повреждены 12 частных домовладений и три машины;

по селу Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, из них 4 — по окраине; повреждены один автомобиль и ограждение частном домовладении;

окраина села Графовка — зафиксировано 10 прилетов; была повреждена линия электропередачи, ее уже восстановили;

в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили 6 артиллерийских снарядов, по селу Муром — два минометных снаряда, по поселку Ленинский — 5 артиллерийских снарядов.

7 июля США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом уверяет, что без этого Украине не хватило бы артиллерии для наступления. 13 июля Пентагон сообщил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы из США и других стран. Президент Владимир Путин говорил о праве зеркального ответа на применение кассетных боеприпасов.

Лаура Кеффер