В Белом доме заявили об эффективном применении Украиной кассетных боеприпасов

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украина применяет переданные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы. США получают сообщения об их эффективности, добавил он.
Джон Кирби
Фото: Evelyn Hockstein, Reuters
«Они (боеприпасы.— ''Ъ'') уже на поле боя с прошлой недели или около того. Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом»,— сказал господин Кирби на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
О применении на Украине кассетных боеприпасов сегодня сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, боеприпасы применяли на юго-восточном участке в попытке прорвать укрепленные позиции российской армии, которые замедляют контрнаступление ВСУ. Источники WP допустили, что в скором времени кассетные боеприпасы применят возле Бахмута.
США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы 7 июля. 18 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил их получение. Белый дом и власти Украины считают эти поставки ключевыми для хода боевых действий и взятия контроля над территориями, которые занимают российские силы.
Подробности — в материале «Ъ» «А кассетные Байден припас».