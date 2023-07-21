Власти Нидерландов: Европа пока не готова конфисковать замороженные активы РФ

Евросоюз (ЕС) еще не достиг согласия по изъятию замороженных российских активов и передаче их Украине. Об этом сообщил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен. В числе причин он назвал несогласие с этим Германии.

«Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах, которые могут быть вынесены в суд»,— рассказал господин ван Леувен на Аспенском форуме по безопасности (цитата по ТАСС).

В мае Еврокомиссия заявила о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передаче Украине. Однако, по данным Bloomberg, ЕС пришел к выводу, что не может законно изъять все замороженные активы России. Агентство также писало, что Европейский центральный банк предупредил о рисках, с которыми столкнется Европа в этом случае. Украина тем временем готовит «честный механизм» конфискации российских активов на $500 млрд.

Лаура Кеффер