Экспорт худо-медно продолжится

УГМК, крупнейший в России производитель меди, попала под блокирующие санкции США. Контрагентам дано время до 18 октября завершить с ней все отношения. Компания не раскрывает данные о направлениях экспорта, но основными покупателями российской меди традиционно были Европа и Китай. Санкции, по-видимому, приведут к необходимости переориентации поставок в КНР, что будет означать снижение экспортной маржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

УГМК, бенефициаром которой в последней годовой отчетности назван сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана Данияр Камилов, включена в SDN-лист. Контрагенты компании должны, согласно выданной лицензии OFAC, завершить операции с ней до 18 октября. Под американские санкции также попали входящие в группу УГМК компании «Уралэлектромедь» и УГМК-ОЦМ. УГМК на данный момент не комментировала влияние санкций.

Компания является крупнейшим российским производителем меди, также добывает цинк, уголь и драгметаллы. Ее бенефициарами долгие годы вплоть до марта 2022 года являлись Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Новая структура акционеров не раскрывалась.

УГМК стала третьим крупным производителем цветных металлов в РФ после «Полюса» и «Полиметалла», попавшим в SDN-лист за последние три месяца.

Если основные компании черной металлургии в России попали под санкции США еще в прошлом году, то вплоть до недавнего времени американский Минфин избегал вводить ограничительные меры против цветной металлургии, опасаясь возникновения дефицита этих металлов на мировом рынке. Крупнейшие игроки — «Норникель» и «Русал» — не находятся под прямыми санкциями, хотя косвенно пострадали из-за необходимости перестраивать логистику поставок и схемы расчетов.

УГМК не публикует производственные результаты, в докладе «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2020 году» производство рафинированной меди компанией оценивалось в 432,6 тыс. тонн, у «Норникеля» — 422 тыс. тонн, а у Русской медной компании — 200,5 тыс. тонн. По данным Минпромторга, указанным в стратегии развития российской металлургии до 2030 года, Россия в 2021 году экспортировала 463 тыс. тонн меди, что на 40% меньше, чем в 2020 году, при производстве в 989 тыс. тонн и двукратном росте внутреннего потребления до 531 тыс. тонн.

В 2022 году, согласно отчетности УГМК по РСБУ, компания в 2,2 раза сократила прибыль, до 14,7 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 7,4%, до 299,48 млрд руб. Из них 231 млрд руб. было получено от реализации медной продукции (снижение на 0,7% по сравнению с 2021 годом), 25,43 млрд руб.— цинковой продукции (рост на 6%) и 3,4 млрд руб.— продукции черной металлургии (рост на 25,2%). Объем экспорта меди компанией в 2022 году составил 54,5% от общего производства и сократился на 13 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом.

Компания не раскрывает страны, куда экспортирует металл. По таможенным данным США, существенных поставок меди из России нет. В 2022 году ЕС закупил у России 301,6 тыс. тонн меди, а Китай — 320 тыс. тонн.

Мировой рынок меди сейчас дефицитен. «Норникель» ожидает по итогам 2023 года дефицита в 160 тыс. тонн, который к 2023 году может увеличиться до 5–9 млн тонн за счет роста производства электромобилей и зеленой энергетики. Однако отказ западных клиентов от покупки меди УГМК, вероятно, приведет к снижению маржи компании из-за потери премиального рынка и роста издержек. Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников считает, что для поддержания продаж будут использованы многочисленные трейдеры, через которых пойдут потоки металла. «Медь является довольно дефицитным товаром, и продать его через серые схемы будет не очень трудно»,— полагает аналитик. По его мнению, потеря маржи при экспорте не превысит 2–3 процентных пунктов.

Евгений Зайнуллин