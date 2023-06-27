Тбилиси посетила санкционная тройка

В Грузии побывала делегация представителей ЕС, США и Великобритании. Цель западных эмиссаров — убедить грузинское руководство ввести санкции против России. Гости дали понять, что в противном случае Грузия может столкнуться с проблемами во взаимоотношениях с Западом. Собственных санкций Тбилиси не вводил с начала военной операции РФ на Украине, хотя и присоединился к коллективным мерам Запада в финансово-банковской сфере. Но такую позицию грузинских властей на Западе считают неприемлемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для переговоров о введении санкций против России, а также для обсуждения вопроса о строгом соблюдении всех западных ограничительных мер в Тбилиси прибыли: спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О`Салливан, руководитель офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О`Брайен, генеральный директор по экономике, науке и технологиям МИД Великобритании Кумар Айер.

Во вторник они встретились за закрытыми дверями с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Кроме того, делегация провела отдельные встречи с министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили, главой Минфина Лашей Хуцишвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и главным прокурором Ираклием Шотадзе.

Судя по публичным заявлениям членов санкционной тройки до их приезда в Тбилиси, западные правительства обеспокоены в первую очередь транзитом через Грузию в РФ подсанкционных товаров.

Исполнительный секретарь партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Петре Цискаришвили заявил в понедельник, комментируя визит тройки, что грузинские власти «позволяют осуществлять транзит в Россию даже оружия из Ирана, не говоря о продукции двойного назначения». Напомним, что Москва и Тегеран подобное сотрудничество отрицают.

Дэвид О`Салливан накануне визита сообщил, что планирует обсудить с властями кавказской страны «эффективное соблюдение санкционного режима» в отношение России, а также «открытие прямой линии для постоянного диалога по данной проблеме» с грузинским правительством.

Между тем президент грузинской Новой школы экономики Паата Шешелидзе заявил «Ъ»: власти республики в отношении транзита товаров в РФ из третьих государств «действуют в полном соответствии с международными нормами», согласно которым останавливать и досматривать опечатанный на границе транзитный груз «можно лишь в чрезвычайных ситуациях при получении достоверной информации о нарушениях».

Господин Шешелидзе сослался на данные о том, что транзит через грузинскую территорию в основном осуществляется из Армении, где импортированные грузы оформляются в соответствии с правилами Евразийского экономического сообщества.

«Но в таком случае все вопросы должны быть обращены именно к стране—реэкспортеру продукции, а не к стране-транзитеру, то есть Грузии»,— уверен господин Шешелидзе.

Впрочем, власти Грузии еще накануне визита делегации дали понять, что ни останавливать транзит, ни вводить против РФ национальные санкции они не собираются. Тем более что именно за такую сдержанность Грузия и была, по сути, вознаграждена Москвой возобновлением прямых авиаперелетов и отменой виз для грузинских граждан.

Что касается так называемых национальных санкций против РФ, то премьер-министр Ираклий Гарибашвили уже 25 февраля 2022 года, то есть на второй день после начала специальной военной операции, заявил: Грузия «не будет вводить никаких санкций против России». В последующем он неоднократно упрекал Запад в двойных стандартах, напоминая, что ЕС и США «продолжили вести бизнес с Россией как ни в чем не бывало» после пятидневной войны 2008 года и не вводили против Москвы никаких санкций. «Получается, война на Украине — это война, а наша война не была войной?!» — не без обиды в голосе сказал господин Гарибашвили на международной конференции в Дохе.

Оппозиция явно возлагает на визит тройки большие надежды. Если по его итогам Запад введет санкции против Грузии или если «нарушение санкций» станет основанием для отказа Тбилиси в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, объединенная оппозиция получит мощный аргумент для начала масштабных акций протеста с требованием отставки правительства.

Михаил Саакашвили уже призвал своих соратников готовиться к большим событиям.

В одном из постов в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена) бывший президент, отбывающий шестилетний срок заключения, призвал все оппозиционные силы «готовиться к решающим действиям для освобождения Грузии от русской власти».

В течение всего дня во вторник журналисты пытались получить хоть какие-то комментарии от участников переговоров, подкарауливали их у государственной канцелярии и МИДа, но те предпочитали отмалчиваться. Зато ход переговоров прокомментировал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, который в них не участвовал, но, вероятно, обладает полной информацией о происходящем. «ЕС, страны Балтии и даже воюющая Украина торгуют с Россией сейчас гораздо активнее, чем Грузия»,— озвучил он на брифинге главный контраргумент грузинской стороны.

Георгий Двали, Тбилиси