Параллельный импорт санкций

Евросоюз 23 июня ввел в действие очередной, 11-й пакет антироссийских санкций. Согласно тексту, опубликованному в журнале Евросоюза, под новые ограничения попали 33 компании, организации и банка, а также 71 физлицо. Однако главным новшеством пакета стало не расширение черных списков, а изменение самих принципов их составления. Так, например, для российских IT-компаний теперь достаточно наличия определенных лицензий ФСБ или Минпромторга, чтобы оказаться под блокирующими ограничениями. Но самое главное — Евросоюз сделал акцент на ужесточении борьбы с обходом санкционного режима с использованием третьих стран и сторон, для которых существенно возрастает риск попасть под вторичные санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые санкции ЕС могут серьезно усложнить морские маршруты российской нефти

Фото: DeAgostini / Getty Images Новые санкции ЕС могут серьезно усложнить морские маршруты российской нефти

Фото: DeAgostini / Getty Images

Не переваливайте на Россию

Главным отличием вступившего в силу 23 июня одиннадцатого пакета антироссийских санкций ЕС стал акцент на контроле за действиями третьих стран и сторон, которые могут способствовать обходу санкционного режима.

Так, отныне запрещен заход в порты и на шлюзы ЕС судам, которые вовлечены в рейдовую перевалку «борт—борт» (STS) и в отношении которых «компетентные органы имеют весомые основания подозревать», что они нарушают запрет на перевозку в ЕС нефти и нефтепродуктов или перевозят их по цене, превышающей установленный потолок.

Запрет распространяется на все флаги. Судно должно уведомить компетентные органы минимум за 48 часов о рейдовой перевалке, осуществленной в определенной географической зоне, или не будет допущено в порт или на шлюз.

Рейдовая перевалка российской нефти «борт—борт» действительно используется как один из способов обхода ограничений в отношении российского экспорта нефти, говорит старший юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа. «Установление ограничения захода в порты судов, которые вовлечены в рейдовую перевалку российской нефти, позволяет вместо введения новых санкций путем усиления контроля за реализацией уже применяемых увеличить их эффективность»,— полагает он.

Другие нефтяные санкции пакета оказались ожидаемыми: ЕС реализовал прозвучавшие еще в мае угрозы о запрете поставок по северной ветке нефтепровода «Дружба». Она проходит через Белоруссию и далее в Германию и Польшу. В 2022 году средний объем экспорта российской нефти в эти страны составлял около 480 тыс. баррелей в день, но в начале 2023 года поставки из России в эти страны были остановлены по инициативе последних. С марта Германия получает по северной ветке «Дружбы» на свои НПЗ нефть из Казахстана не более 100 тыс. тонн в месяц.

Инициатором запрета поставок российской нефти по северной нитке «Дружбы» является Варшава. Стране была бы выгодна полная остановка импорта по этому направлению, включая казахстанскую нефть, чтобы транзит сырья на немецкие НПЗ шел по ее территории. Для южной ветки «Дружбы», по которой нефть идет в Венгрию, Словакию и Чехию, сейчас действуют исключения из санкций.

В отношении российских грузовых автомобилей продлены ранее действовавшие меры ограничений на въезд в страны ЕС, однако сейчас они распространяются на прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в России, даже в том случае, если тягач, который их везет, зарегистрирован за переделами РФ. Глава «Оптималога» Георгий Властопуло отмечает, что российские компании еще после пятого пакета, запретившего российским грузовикам въезжать на территорию ЕС (см. “Ъ” от 6 апреля 2022 года), перестроили свои маршруты и переключились на Китай, страны Средней Азии и ЕАЭС, в целом экспортные потоки в сообщении с ЕС сократились на 80% в 2022 году. По его словам, главный вопрос — что будет с Калининградом, однако на него текст санкций ответа не дает. Что касается грузовладельцев, то господин Властопуло полагает, что ставки еще поднимутся, и важно, согласится ли Латвия и впредь играть роль транзитной страны для товаров, следующих в Россию.

Новый пакет санкций исключил легковые автомобили из отдельного списка предметов роскоши, которым запрещался их ввоз в РФ, если машина стоит дороже €50 тыс.

Теперь легковые автомобили (включая электромобили) внесены в список, который полностью запрещает их экспорт.

Ограничение распространяется на автомобили дешевле €50 тыс. только с 25 сентября по сделкам, законченным до 24 июня.

Сергей Удалов из «Автостата» считает, что новые ограничения кардинально не изменят ситуации на авторынке РФ. Он отмечает, что по параллельному импорту машины, как правило, ввозятся не напрямую. В части работы автоконцернов, продолжает он, к сегодняшнему моменту все уже определились со статусом и форматом работы — кто-то поддерживает гарантию, кто-то поставляет не ограниченные для ввоза компоненты, а машины официально в РФ и так не поставлялись западными игроками.

Экспорт легковых автомобилей из ЕС в Россию в этом году — на уровне €31–47 млн в зависимости от месяца. В конце 2022 года объемы были на уровне €63–79 млн. Основная часть машин — из Германии, следует из данных таможенной статистики ЕС.

Одиннадцатым пакетом ужесточается контроль за импортом в ЕС металлургической продукции из российского сырья: теперь импортерам нужно доказывать, что продукция, обработанная в третьей стране, не изготовлена из российского металла или стали. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что новых мер нет, введен лишь более жесткий контроль. А меры, которые запрещали импорт в ЕС из третьих стран металлопродукции, сделанной из российского проката (только проката, не из стали), были введены в десятом и девятом пакетах. Продукцию из российской стали можно ввозить, отмечает собеседник “Ъ”, тогда как из российского проката (второй передел) нельзя.

Лицензия на санкции

ЕС ввел санкции в отношении российских интеграторов, производителей оборудования и компаний по кибербезопасности, получивших лицензии ФСБ на работу с гостайной. Главным новшеством стал не список компаний, а изменение принципа его составления и расширения.

Отныне для введения санкций в отношении IT-компаний из России достаточно наличия у них лицензии ФСБ на работу с гостайной или лицензии Минпромторга на разработку, производство и реализацию вооружения и военной техники.

Такие основания легли в основу санкций против Positive Technologies, разработчика сертифицированных Минобороны маршрутизаторов НПО «Эшелон», интеграторов «Итеранет», НТЦ «Поиск-ИТ» и «Акута». Последняя компания также названа в европейских документах производителем беспилотных подводных транспортных средств для Вооруженных сил РФ.

Получение лицензии ФСБ — «обязательное условие для работы всех лидирующих игроков рынка кибербезопасности», сказал “Ъ” представитель Positive Technologies. В компании, еще в 2021 году попавшей под санкции США, заявили, что ограничения ЕС не повлияют на ее деятельность: «Все санкционные риски были нами отыграны несколько лет назад, когда мы перестроили свой бизнес и выработали новую стратегию». Президент НПО «Эшелон» Алексей Марков сказал “Ъ”, что ему еще предстоит изучить влияние санкций на проведение платежей и логистику в части комплектации вычислительной техники. Он, однако, назвал решение ожидаемым: «Прямое сотрудничество с Европой в нашей области давно закончилось». В других компаниях и ФСБ не ответили на запрос “Ъ”.

После сдачи номера в печать пресс-служба Минпромторга сообщила “Ъ”, что не рекомендует организациям, получившим лицензии на деятельность в области вооружения и военной техники, публиковать сведения о них: «К уже размещенной информации мы рекомендуем ограничить доступ». В Минпромторге добавили, что не ведут публичный реестр таких лицензий.

Новое основание для блокирующих санкций было введено для того, чтобы ЕС мог накладывать ограничения на малый и средний IT-бизнес, считает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Санкционный режим ЕС предусматривает возможность добавлять в санкционный список компании, которые существенно наполняют бюджет РФ. Какая-то средняя IT-компания не может считаться таковой».

Блокирующие санкции против IT-компаний были введены и по причинам, не связанным с наличием лицензий. Так, ЕС ввел санкции в отношении производителя компонентов для волоконно-оптических систем «ФТИ-Оптроник»: причиной для них названы оборонные контракты и получение господдержки на «замену недостающих иностранных технологий». Поставщик электронных компонентов НПЦ «Специализированные приборы и системы» попал под санкции из-за обхода экспортных ограничений.

В соответствии с общим трендом на пресечение обхода санкций с помощью третьих стран новый пакет содержит запрет европейским компаниям, поставляющим подсанкционные товары и технологии, лицензировать и продавать связанную с ними интеллектуальную собственность и ноу-хау. По уточнению Еврокомиссии (ЕК), мера призвана не допустить, чтобы такие товары «производились или в России, или в других странах для передачи в Россию». Запрет на транзит товаров через РФ, уже действовавший на оружие и товары двойного назначения, распространен и на товары, способствующие технологическому развитию: «Цель — в том, чтобы никакие чувствительные товары не "выпали из кузова" по пути через Россию».

ЕК также представила список «экономически критических товаров». К таковым она отнесла товары, объем экспорта которых в Россию из третьих стран вырос в 2022 году минимум в два раза по сравнению со средним значением за три предшествующих года.

В список вошли, в частности, смартфоны и стационарные телефоны, бытовая техника (микроволновые печи, фены, кофемашины), твердотельные накопители, волоконно-оптические кабели и силовые конденсаторы.

Составители списка указали, что третьи страны могут полагаться на список, чтобы «предотвратить использование своих территорий для обхода санкций ЕС». Отдельным списком ЕК определила товарные номенклатуры «высокоприоритетных» электронных компонентов и микроэлектроники, найденных в используемой на Украине российской военной технике.

Третьи лишние

Помимо основной цели по добавлению новых лиц в санкционный список, главное нововведение 11-го пакета ЕС заключается в объявлении и утверждении режима так называемых вторичных санкций, указывает юрист Uppercase Legal Дарья Гришунина. Суть нового механизма в целом проста, уточняет старший юрист санкционной практики Delcredere Евгений Коновалов: «Если третья страна систематически помогает обходить России экспортные ограничения, то аналогичные ограничения будут введены в отношении такой страны».

«Дело в том, что есть прямой запрет экспорта определенных товаров из ЕС в Россию, но их поставка в третьи страны не запрещена. А покупатели товаров, к примеру, в Казахстане уже не ограничены действием санкций и могли перепродать их российским лицам»,— поясняет адвокат «S&K Вертикаль» Борис Романов. Он констатирует, что новые меры позволят ЕС ограничить или запретить экспорт товаров и технологий в третьи страны, если конечной целью такого экспорта, по мнению контролирующих органов ЕС, будет поставка товара или его производных (к примеру, собранного из изготовленных в ЕС деталей механизма) в РФ.

ЕС до этого уже вносил в санкционные списки компании из Ирана, Китая и Турции в связи с реэкспортом европейских товаров на территорию России, говорит Дарья Гришунина, но «последние разъяснения ЕС допускают более серьезные последствия вплоть до наложения санкций на страну в целом».

При этом, поясняет Евгений Коновалов, указанный механизм будет применяться «в исключительных случаях, только после консультаций с третьей страной и после введения индивидуальных мер в отношении конкретных лиц, уличенных в содействии обходу ограничений». Старший юрист коммерческой практики юрфирмы «Косенков и Суворов» Кристина Икаева подчеркивает, что под вторичные санкции ЕС могут попасть лица, «существенно нарушающие» санкции, причем «критерий существенности, вероятнее всего, будет оценочным и толковаться расширительно исходя из фактических обстоятельств».

Одновременно ЕС ограничивает возможности поставок товаров из российского сырья и материалов, обращает внимание партнер коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова: «Так, импортерам стали и иной продукции из железа, обработанной в третьей стране, нужно будет доказать, что обработанное сырье не происходило из России». В итоге российским экспортерам будет гораздо сложнее завуалировать российское происхождение товаров в связи со сверхкомплаенсом со стороны иностранных контрагентов, указывает Кристина Икаева.

Также юристы отмечают, что дополнительно ЕС расширяет список предметов, которые способствуют военному и технологическому совершенствованию России.

Все перечисленные меры в совокупности существенно сужают круг допустимых и безопасных операций третьих стран с РФ. По словам госпожи Гришуниной, теперь любая компания, даже не имеющая никакой связи с ЕС, при поставке, например, товаров или технологий двойного назначения, способствующих развитию оборонного или военного сектора России, может оказаться в черном списке.

Отдел бизнеса, Юрий Литвиненко, Анна Занина