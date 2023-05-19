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Коммерсантъ FM
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Yandex прояндексирует инвесторов

Контрольный пакет российской компании могут приобрести Владимир Потанин и Вагит Алекперов

Покупкой контрольного пакета акций российского «Яндекса» заинтересовались миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов, компания уже рассматривает предложение, сообщило агентство Bloomberg. Аналитики полагают, что сделка будет закрыта в конце 2023 — начале 2024 года и может негативно повлиять на офисы «Яндекса» за границей, поскольку оба бизнесмена находятся под санкциями.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Яндекс» получил от владельца компании «Интеррос» и главы ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина и основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета акций компании, 19 мая сообщило агентство Bloomberg. Собеседники издания оценивают российские активы компании примерно в $7–7,5 млрд. Как утверждают источники агентства, Владимир Потанин и Вагит Алекперов рассчитывают получить как минимум 51% акций «Яндекса». Уточняется, что правление расположенной в Нидерландах материнской компании Yandex N.V. обсудит это предложение на следующей неделе, во время встречи в Дубае. В «Яндексе», «Интерросе» и ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.

В конце ноября 2022 года «Яндекс» анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре. Компания намеревалась оставить за головной структурой Yandex N.V. только часть бизнеса группы, в частности, международные проекты в области облачных технологий. Большинство сервисов группы, включая поиск и рекламу, планировалось отдать новой группе компаний.

Семейный траст Аркадия Воложа по состоянию на 19 мая 2023 года владеет 8,5% (45,1% голосов) капитала акционерной структуры Yandex N.V. (головная компания «Яндекса»), другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2% (6,6% голосов). Акции в свободном обращении составляют 87,9% капитала (46,5% голосов). Владельцам до IPO принадлежит 0,3% капитала (1,8% голосов).

Ранее The Bell (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) сообщал со ссылкой на свои источники о предстоящем изменении корпоративной структуры «Яндекса». Якобы в число акционеров новой материнской компании войдут нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин и структуры Yandex N.V. В декабре прошлого года господин Кудрин покинул ведомство и перешел в «Яндекс» на должность советника по корпоративному развитию.

В этом году компания рассчитывает представить план разделения российских и международных активов. Предполагалось, что голландская Yandex N.V., акционером которой является Аркадий Волож, учредит российскую структуру, в которой будет владеть 100% долей, с последующей регистрацией в специальном административном районе Калининграда, об этом в марте сообщал РБК. По словам источников издания, состав инвесторов еще не определен, но менеджеры компании настаивают на привлечении частных бизнесменов и сформировали предварительный список тех, с кем они готовы были бы начать переговоры о вхождении в капитал «российского "Яндекса"». Тогда в него вошли Вагит Алекперов и его партнер по ЛУКОЙЛу Леонид Федун, совладелец «Северстали», Nord Gold и «Ленты» Алексей Мордашов, а также Владимир Потанин и основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников.

Как «Яндекс» адаптирует голосового помощника под работу в других странах

Покупка контрольного пакета акций «Яндекса» миллиардерами из санкционных списков Владимиром Потаниным и Вагитом Алекперовым не должна отразиться на пользователях: большая часть команды и дата-центры расположены на территории РФ, говорит адвокат и партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. «Базовый сценарий — закрытие сделки в конце 2023 — начале 2024 года, потребуется время как минимум на прохождение всех согласований»,— полагает старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин. По его словам, в России такие сделки заключаются в рамках индивидуального подхода «исходя из собственника».

Сделка может отразиться на офисах «Яндекса» в Швейцарии, Нидерландах или Чехии, полагает господин Гландин.

«В силу своих комплаенс-политик западные партнеры и контрагенты могут прекратить работу на "Яндекс" или оказание ему услуг как подсанкционной компании (по правилу 50+ все компании подсанкционных лиц считаются такими же подсанкционными)»,— пояснил он.

Впрочем, инвесторы восприняли новость о возможной покупке «Яндекса» с оптимизмом. В течение торговой сессии на Мосбирже котировки акций компании вырастали более чем на 12%, по итогам основной торговой сессии рост составил 9,4%. По объемам торгов — 13,3 млрд руб., вдвое больше, чем по акциям Сбербанка — акции «Яндекса» стали абсолютным лидером 19 мая.

Юлия Юрасова, Дмитрий Михайлович

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