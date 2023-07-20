Белый дом: Россия может атаковать гражданские суда в Черном море

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и возложить вину за это на Украину. По его словам, власти США обладают информацией о том, что РФ установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

«Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину»,— сказал господин Ходж (цитата по Reuters).

Вчера, 19 июля Минобороны России сообщило, что с 00:00 мск 20 июля все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные военные цели.

17 июля Россия уведомила о возражении против продления зерновой сделки до выполнения поставленных ею условий. В МИД РФ поясняли, что выход из зерновой сделки означает: отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

Украина предлагала продолжить зерновую сделку без участия России. 18 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в таком случае необходимо учитывать «определенные риски», связанные с отсутствием гарантий безопасности вблизи зоны боевых действий.

По данным украинских властей, в ночь на 19 июля в Одессе под обстрел попали портовые объекты, задействованные в зерновой сделке, терминалы, уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должны были загрузить в порту Черноморск. Президент Украины Владимир Зеленский называл целью ударов инфраструктуру зерновой сделки.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Эрдни Кагалтынов