РПЦ сообщила о гибели священника при ударе дрона в зоне СВО
Клирик Ставропольской епархии священник Александр Соловьев погиб в зоне СВО из-за удара FPV-дрона. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата.
Священник погиб 1 ноября «на сумском направлении». В РПЦ назвали удар дрона целенаправленным. «Отец Александр нес свое послушание на передовой с середины 2022 года. На протяжении более четырех лет он неотлучно находился рядом с защитниками Отечества на линии боевого соприкосновения»,— добавили в Московской патриархии.
В сентябре в РПЦ рассказали, что в зоне СВО ежедневно находятся от 150 до 200 священников. Из них почти 90 священников заключили контракты с Минобороны до конца спецоперации. С начала СВО погибли восемь священников, уточнял председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.