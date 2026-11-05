РПЦ сообщила о гибели священника при ударе дрона в зоне СВО

В сентябре в РПЦ рассказали, что в зоне СВО ежедневно находятся от 150 до 200 священников. Из них почти 90 священников заключили контракты с Минобороны до конца спецоперации. С начала СВО погибли восемь священников, уточнял председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.