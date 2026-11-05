Обладатель «Золотого мяча» Гарри Кейн продлил контракт с «Баварией»
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» подписал новый контракт с английским нападающим Гарри Кейном. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано до 2029 года. «Я чувствую себя так хорошо в "Баварии", что хочу остаться. Я люблю этот клуб, фанатов — у нас потрясающая команда»,— сказал игрок. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, зарплата нападающего составит не менее €25 млн за сезон до вычета налогов.
Гарри Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Германии и завоевал два суперкубка страны. В составе команды форвард провел 102 матча, в которых забил 156 голов. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии (91 мяч), с которой завоевал бронзу чемпионата мира. В 2026 году он стал обладателем «Золотого мяча».