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СпортФутбол

Обладатель «Золотого мяча» Гарри Кейн продлил контракт с «Баварией»

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» подписал новый контракт с английским нападающим Гарри Кейном. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Manu Fernandez / AP

Соглашение рассчитано до 2029 года. «Я чувствую себя так хорошо в "Баварии", что хочу остаться. Я люблю этот клуб, фанатов — у нас потрясающая команда»,— сказал игрок. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, зарплата нападающего составит не менее €25 млн за сезон до вычета налогов.
Гарри Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Германии и завоевал два суперкубка страны. В составе команды форвард провел 102 матча, в которых забил 156 голов. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии (91 мяч), с которой завоевал бронзу чемпионата мира. В 2026 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Золотой мяч нашел героя

Полузащитница «Лондон Сити Лайонессес» и сборной Испании Алексия Путельяс и нападающий «Баварии», капитан сборной Англии Гарри Кейн — обладатели «Золотого мяча». Путельяс получила награду в третий раз, Кейн — впервые
1/111/11

Полузащитница «Лондон Сити Лайонессес» и сборной Испании Алексия Путельяс и нападающий «Баварии», капитан сборной Англии Гарри Кейн — обладатели «Золотого мяча». Путельяс получила награду в третий раз, Кейн — впервые

Kin Cheung / AP

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом года
2/112/11

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом года

Kin Cheung / AP

Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Вики Лопес получила награду лучшей молодой футболистке года
3/113/11

Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Вики Лопес получила награду лучшей молодой футболистке года

Matthew Childs / Reuters

Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон признан лучшим голкипером года
4/114/11

Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон признан лучшим голкипером года

Matthew Childs / Reuters

Вратарь «Барселоны» и сборной Испании Ката Коль получила награду лучшему голкиперу среди женщин
5/115/11

Вратарь «Барселоны» и сборной Испании Ката Коль получила награду лучшему голкиперу среди женщин

Matthew Childs / Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте (справа) признан лучшим тренером года в мужском футболе
6/116/11

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте (справа) признан лучшим тренером года в мужском футболе

Kin Cheung / AP

Главный тренер женской «Барселоны» Пере Ромеу получил награду лучшему тренеру года в женском футболе
7/117/11

Главный тренер женской «Барселоны» Пере Ромеу получил награду лучшему тренеру года в женском футболе

Matthew Childs / Reuters

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле с наградой парижскому клубу, признанному лучшим в мужском футболе
8/118/11

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле с наградой парижскому клубу, признанному лучшим в мужском футболе

Kin Cheung / AP

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта с наградой женской команде клуба, признанной лучшей в мире
9/119/11

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта с наградой женской команде клуба, признанной лучшей в мире

Kin Cheung / AP

Нападающая «Пачуки» и сборной Мексики Чарлин Корраль признана лучшим бомбардиром года среди женщин
10/1110/11

Нападающая «Пачуки» и сборной Мексики Чарлин Корраль признана лучшим бомбардиром года среди женщин

Kin Cheung / AP

Нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака (справа) получил премию Сократеса за социальные и гуманитарные инициативы
11/1111/11

Нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака (справа) получил премию Сократеса за социальные и гуманитарные инициативы

Kin Cheung / AP

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Германия
Футбол. Контракты игроков и тренеров
Футбол
Европа

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент