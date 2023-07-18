Песков указал на риски безопасности при продлении зерновой сделки без России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае продления зерновой сделки без участия России необходимо учитывать риски, связанные с отсутствием гарантий безопасности вблизи зоны боевых действий. 17 июля Россия сообщила о выходе из соглашения до выполнения поставленных ею условий.

«Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

По его словам, в этом вопросе сложно сказать, «насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать». «Зона осуществления зерновой сделки», считает Дмитрий Песков, используется Украиной «в боевых целях».

В графике президента России Владимира Путина пока нет разговора по этому вопросу с его турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом, заверил пресс-секретарь. Накануне турецкий лидер выразил желание обсудить с российским президентом возвращение к сделке.

На вопрос о том, сохранилась ли готовность России самой поставить зерно в беднейшие страны Африки, заместив те объемы, которые должны были прийти из портов Украины, пресс-секретарь сказал: «Конечно, Россия здесь свою позицию сохраняет, мы находимся в контакте с нашими африканскими партнерами, и эти контакты продолжатся на предстоящем форуме Россия-Африка».

17 июля Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. «Выполнят наши условия — вернемся»,— говорил Дмитрий Песков, комментируя возможность возобновления сделки. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал продолжить реализацию зерновой сделки без участия России.

Россия критиковала реализацию сделки за то, что наибольшая доля вывезенного с Украины зерна поставляется не в беднейшие страны. Главное требование российской стороны для продления сделки — выполнение условий меморандума, а именно разблокировка и экспорт российской сельхозпродукции.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Лусине Баласян