«Илону Маску не помогли все его деньги»

Илон Маск закачал в предвыборную кампанию США полмиллиарда долларов и потерпел поражение по всем фронтам. Весной 2025 года Илон Маск заявил, что в будущем будет тратить намного меньше на политические пожертвования. Однако в этом году Маск пересмотрел свое решение уйти из политики и стал активнее, чем когда-либо раньше. Значительную часть средств (пожертвованных во время предвыборной кампании.— “Ъ”) он направил на борьбу за пост сенатора от Техаса между демократом Джеймсом Таларико и республиканцем Кеном Пакстоном. Все эти деньги не принесли желаемого результата. Таларико использовал участие Маска в предвыборной кампании как аргумент против своего оппонента. На митингах он говорил: «Техас не продается».