«Илону Маску не помогли все его деньги»
Итоги выборов в США ударили по бизнесу богатейшего человека в мире: мнения СМИ
Результаты промежуточных выборов в Конгресс США ударили по самому богатому человеку в мире Илону Маску. Он открыто поддерживал республиканцев, которые понесли сокрушительное поражение. После этого акции его компаний рухнули в цене, а представители Демократической партии грозят Маску расследованием его связей с администрацией Трампа и попыткой повлиять на выборы.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Ставка Илона Маска на $500 млн не помогла республиканцам
Республиканцы потерпели во вторник сокрушительное поражение, несмотря на почти $500 млн, потраченных Илоном Маском на повышение поддержки кандидатов от Республиканской партии. Это стало ударом для самого богатого человека в мире и его усилий по изменению американской политики.
Демократы неоднократно критиковали президента Трампа и других республиканцев за их связи с миллиардерами, такими как Маск, который недавно предупредил, что победа демократов на выборах 2028 года «приведет к тому, что Америка станет постоянным однопартийным государством, а демократия в сколько-нибудь значимом смысле этого слова прекратит свое существование».
The Washington Post (Вашингтон, США)
Маск рискнул всем ради промежуточных выборов. Избиратели нанесли ему сокрушительное поражение
Для самого богатого человека в мире ставки были необычайно высоки: демократы поклялись расследовать деятельность Маска, если вернут себе контроль над Конгрессом, а Маск размышлял о возможности политической мести в случае прихода к власти.
Эти результаты также породили вопросы о том, каким политическим влиянием может обладать Маск, располагающий к тому же огромным состоянием. Для технологического предпринимателя это стало очередной неудачей: его руководство американским ведомством DOGE завершилось в обстановке хаоса, а его все более заметная роль в политике Республиканской партии превратила его в крайне противоречивую фигуру.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Почти полмиллиарда долларов, вложенных Илоном Маском в промежуточные выборы, пошли прахом
Потери Маска на промежуточных выборах не ограничиваются лишь огромными суммами, вложенными в провальные кампании. Под угрозой может оказаться целая эпоха мягкого регулирования и тесных связей с государственными чиновниками — условий, которые были весьма выгодны для его бизнеса. Теперь богатейшему человеку планеты предстоит иметь дело с Палатой представителей, Сенатом и правительством Техаса, наполненных демократами, которые уже пообещали занять более жесткую позицию в отношении технологического сектора, и в частности уделить пристальное внимание деятельности компаний Маска.
И хотя затраты Маска не принесли желаемого результата, это не означает, что они прошли бесследно. Расходы самого Маска и связанных с ним «суперкомитетов» привели к тому, что некоторые предвыборные кампании стали рекордными по стоимости в истории США и создали прецедент, который может определить масштаб финансирования на президентских выборах 2028 года.
Это наверняка спровоцирует долгие дискуссии о том, что именно можно, а что нельзя купить в политике за деньги.
Бизнес-империя Маска получала значительную выгоду благодаря выгодным контрактам с администрацией Трампа, а также политике невмешательства, которую тот проводил в сфере регулирования искусственного интеллекта. В Техасе законодательное собрание штата и губернатор Грег Эбботт создали для него благоприятные условия, принимая законы, продвигаемые лоббистами миллиардера.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)
Илону Маску не помогли все его деньги
Илон Маск закачал в предвыборную кампанию США полмиллиарда долларов и потерпел поражение по всем фронтам. Весной 2025 года Илон Маск заявил, что в будущем будет тратить намного меньше на политические пожертвования. Однако в этом году Маск пересмотрел свое решение уйти из политики и стал активнее, чем когда-либо раньше. Значительную часть средств (пожертвованных во время предвыборной кампании.— “Ъ”) он направил на борьбу за пост сенатора от Техаса между демократом Джеймсом Таларико и республиканцем Кеном Пакстоном. Все эти деньги не принесли желаемого результата. Таларико использовал участие Маска в предвыборной кампании как аргумент против своего оппонента. На митингах он говорил: «Техас не продается».
Для Маска это был горький вечер. Во-первых, потому что влияние его богатства на американские выборы оказалось весьма ограниченным. Во-вторых, потому что теперь у него могут быть неприятности. Легко представить, что Маска вызовут в Конгресс для дачи показаний. Маск уже указывал на то, что чувствует угрозу со стороны демократов, когда те находятся у власти.