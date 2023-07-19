Минобороны объявило потенциальными военными целями все идущие в порты Украины суда

Минобороны России сообщило, что с 00:00 мск 20 июля все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева, говорится в заявлении.

«Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства»,— отмечается в сообщении военного ведомства. Решение принято в связи с прекращением зерновой сделки и «сворачиванием морского гуманитарного коридора».

17 июля Россия официально уведомила о возражении против продления зерновой сделки до выполнения поставленных ею условий. В МИД РФ поясняли, что выход из зерновой сделки означает: отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

Украина предлагала продолжить зерновую сделку без участия России. 18 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в таком случае необходимо учитывать «определенные риски», связанные с отсутствием гарантий безопасности вблизи зоны боевых действий.

По данным украинских властей, в ночь на 19 июля в Одессе под обстрел попали портовые объекты, задействованные в зерновой сделке, терминалы, уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должны были загрузить в порту Черноморск. Президент Украины Владимир Зеленский называл целью ударов инфраструктуру зерновой сделки.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Лусине Баласян