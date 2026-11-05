Турагентам не до отпуска

«Агрегаторы представляют серьезную проблему и для туроператоров первой волны, и для турагентов, но в то же время у туристов есть понимание, что путевка за рубеж будет все-таки куплена у турагента и туроператора — можно предъявить претензии, если что-то пошло не так. 2026 год не самое удачное время для старта туристического бизнеса, даже маленького. В то же время мы должны понимать, что за пять лет мы выросли примерно на 40-45%. Бизнес не может ориентироваться на один неудачный год. Игроки, которые имеют опыт, они понимают, что, ну, надо как-то переждать. Ну а те, кто все-таки новички, им сложнее. Сейчас у них надо только затраты — надо быстро закрываться и ждать более благоприятного момента».