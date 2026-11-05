Турагентам не до отпуска
Почему туристическим бизнесам стало труднее зарабатывать
За девять месяцев 2026 года в России закрылось 4 тыс. компаний, связанных с туризмом. Это рекорд — на треть больше, чем в 2025 году, подсчитали аналитики «Контур.Фокуса». При этом новые игроки пока компенсируют уход старых, и число компаний на рынке не сокращается.
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К началу октября в России работали 47,5 тыс. туристических компаний и ИП. За последние четыре года их число почти не изменилось: одни уходят, другие приходят. Но в 2026 году компании стали закрываться заметно чаще, и число новых игроков теперь едва компенсирует потери. Прежде турбизнес привлекал низким порогом входа и стабильным спросом. В Москве хватало 1,5 млн руб., чтобы арендовать небольшой офис и нанять пару сотрудников. По данным АТОР, комиссия агентств составляет от 8 до 12% стоимости тура. Но на деле зарабатывать удается гораздо меньше, рассказывает гендиректор туркомпании «МагТур» Ирина Сидина:
«Турагентство — низкомаржинальный бизнес. Изначально комиссия 5%. Если вы выполнили план по продажам — 6%, если больше — 7%. Это максимально. Плюс налоговая нагрузка очень давит. Мелким турагентствам сложно, у них у всех минимальная комиссия, а с каждого платежа от туриста 1,5 тыс. руб. у нас забирает банк. За год это огромные суммы. За платеж по СБП и эквайринг — еще больше. Там от комиссии остается 2-3%. Закрываются очень многие. Остаются те, которые по 20-30 лет в туризме».
За год туристических компаний стало почти на 6% меньше, подсчитали в «Контур.Фокусе». Зато число ИП выросло почти на 10%. Благодаря им рынок пока остается в плюсе. Но туристы стали путешествовать реже — транспорт дорожает, рейсы отменяют. Все это осложняет работу отрасли, подчеркивает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:
«Представители туристического бизнеса адаптируются.
Идет сокращение маршрутов. Если нет большого спроса на рейсы, то они режутся. Насколько это системно, никто не знает.
Сейчас у нас падение по Сочи минус 12%. Это огромная цифра, потому что мы ждали примерно плюс 12%, то есть реально, считайте, минус 24%. Условно говоря, завтра операция "Ковер" в Сочи закончится, тут же начнется рост. В Крыму сейчас минус 70%: железная дорога не работает в Крым, а аэропорт закрыт. Как только пустят поезда в Крым не до Керчи, как сейчас, а до Симферополя, до Севастополя, то Крым будет не минус 70%, а плюс. Туротрасль живет в ожидании чуда. И люди поедут, потому что желание отдыхать есть».
Осенние туры за границу подорожали почти на треть. Средний чек составляет около 250 тыс. руб., подсчитали в OnlineTours. При этом спрос на отдых внутри России снижается. А почти 40% опрошенных вообще не собираются никуда уезжать на новогодние каникулы. Турбизнесу приходится непросто, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:
«Агрегаторы представляют серьезную проблему и для туроператоров первой волны, и для турагентов, но в то же время у туристов есть понимание, что путевка за рубеж будет все-таки куплена у турагента и туроператора — можно предъявить претензии, если что-то пошло не так. 2026 год не самое удачное время для старта туристического бизнеса, даже маленького. В то же время мы должны понимать, что за пять лет мы выросли примерно на 40-45%. Бизнес не может ориентироваться на один неудачный год. Игроки, которые имеют опыт, они понимают, что, ну, надо как-то переждать. Ну а те, кто все-таки новички, им сложнее. Сейчас у них надо только затраты — надо быстро закрываться и ждать более благоприятного момента».
В АТОР уверены, что туристический рынок справится с трудностями и вернется к росту уже в ближайшие пару лет. А вот отдыхающим рассчитывать на горящие путевки в новогодние каникулы не стоит. Об этом предупреждают эксперты отрасли. Гостиницы все чаще меняют цены в зависимости от спроса, да и выбор пляжных направлений сократился. В октябре из-за разлива нефти пришлось закрыть часть пляжей в ОАЭ.