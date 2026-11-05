Звезды «Короны» и «Игры престолов» сплелись в дуэте

При этом “Плетеный муж” не превращается в поучительное кино. В нем много абсурдного юмора и гротеска. Видно, что создатели не экономили на атмосфере, ведь плетеный костюм героя собирали каждый день заново. Конечно, не обошлось и без минусов. По мне, этой истории немного не хватило смелости и глубины. Я бы сказал, что “Плетеный муж” — это больше развлекательное кино, ну и это не фильм ужасов, как многие почему-то думают. Но в любом случае советую не пропускать эту премьеру — она одна из самых заметных в 2026 году».