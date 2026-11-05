Звезды «Короны» и «Игры престолов» сплелись в дуэте
Какой получилась сатирическая сказка для взрослых
В российский прокат вышел фильм «Плетеный муж». Мировая премьера состоялась в январе 2026-го на фестивале «Сандэнс». Еще тогда критики отметили необычный и смелый замысел, дерзкий юмор и отличную игру актеров — обладателей «Золотого глобуса» Оливии Колман и Александра Скарсгарда.
По сюжету рыбачка, уставшая от насмешек местных жителей, решает заказать у корзинщика идеального мужчину, сплетенного из лозы. Однако семейная жизнь с необычным супругом оказывается не такой уж простой и предсказуемой. В основе фильма — одноименная сказка для взрослых британской писательницы Урсулы Уиллс-Джонс. Ее перенесли на экран супруги Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон.
В 2020-м они дебютировали с фантастической комедией о паре, которая пытается пережить нашествие инопланетян, — «Спаси себя сам!». А теперь взялись за еще более необычный сюжет. Что из этого вышло, рассказывает кинообозреватель, автор Telegram-канала «Киношная №1» Иван Сивушкин:
«Фильм “Плетеный муж” — это не привычное семейное фэнтези, а дерзкая, ироничная и местами мрачная притча о браке, свободе и зависти.
Действие разворачивается в замкнутой патриархальной деревне, где у мужчин есть семена и ремесла, а женщин называют только по принадлежности к мужчине, например жена пекаря, дочь лекаря. Исключение составляет местная рыбачка, которую играет Оливия Колман. Она сама зарабатывает на жизнь, не боится быть неудобной и терпеть не может, когда ей указывают, какой она должна быть. Но даже ее независимость не спасает от насмешек соседей.
Устав от вечных упреков, рыбачка решается на абсурдный шаг: просит местного корзинщика сплести мужа из ивовых прутьев. Так и появляется плетеный муж. На первый взгляд это идеальная пара. Он заботливый, хозяйственный, чуткий, не давит и не поучает. Их союз выглядит вызовом всей деревне, где брак — это скорее сделка или сведение ролей, а не партнерство. И тут фильм превращается в едкую сатиру: чужое счастье в этом обществе быстро становится поводом для раздражения и сплетен.
При этом “Плетеный муж” не превращается в поучительное кино. В нем много абсурдного юмора и гротеска. Видно, что создатели не экономили на атмосфере, ведь плетеный костюм героя собирали каждый день заново. Конечно, не обошлось и без минусов. По мне, этой истории немного не хватило смелости и глубины. Я бы сказал, что “Плетеный муж” — это больше развлекательное кино, ну и это не фильм ужасов, как многие почему-то думают. Но в любом случае советую не пропускать эту премьеру — она одна из самых заметных в 2026 году».
В «Плетеном муже» роль Корзинщика исполнил Питер Динклэйдж — звезда «Игры престолов», получивший за образ Тириона Ланнистера «Золотой глобус» и четыре премии «Эмми». Отдельно стоит отметить работу художников-постановщиков и операторов, говорит кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман:
«Действие происходит в сказочном сеттинге, но при этом в нем можно увидеть актуальные злободневные отсылки к нашему времени, к тем проблемам, которые сейчас волнуют людей. В этом фильме рассматриваются темы гендерной роли, суть человеческих отношений, довольно острая сатира на традиционные представления о браке. В то же время он выходит за эти рамки и говорит о том, как важно принимать партнера таким, как он есть, не бояться открыться ему.
Фильм снят с юмором. Также хочется отметить очень хорошую операторскую работу.
Человек, который снимал картину, увенчан «Оскарами». Заметная и замечательная работа художников-постановщиков. Например, Александр Скарсгард, с одной стороны, очень узнаваем, а с другой стороны, скрывается под пластическим гримом в виде плетеной корзины. Совмещали грим, визуальные эффекты, получился очень убедительный и живой образ».
На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм «Плетеный муж» получил 94% положительных отзывов от кинокритиков и 92% — от обычных зрителей.