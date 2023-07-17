МИД РФ привел подробности отказа от продления зерновой сделки

Министерство иностранных дел России прокомментировало отказ продлевать действие зерновой сделки. Ведомство заявило, что в условиях «откровенного саботажа» ее продолжение теряет смысл. Возражение РФ против продления соглашения, уточнили в МИДе, означает отказ от ряда условий, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна.

«Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле»,— говорится в заявлении МИДа. Действие зерновой сделки прекращается с 18 июля.

В ведомстве заявили, что если страны Запада дорожат зерновой сделкой, то должны выполнить свою часть: вывести из-под санкций российские удобрения и продовольствие. «Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление ‘’сделки’’»,— указали в МИДе.

Критикуя реализацию зерновой сделки, МИД указал на невыполнение условий меморандума, «атаки против российских гражданских и военных объектов» со стороны Украины (ведомство в том числе указало на подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса), «коммерческую основу» вывоза украинского продовольствия и его отправку преимущественно в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Итоги работы в ведомстве назвали неутешительными.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН — было подписано почти год назад — 22 июля 2022 года. Она состоит из двух частей: соглашение о безопасном вывозе зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

Сегодня, в день завершения действия соглашения, Россия уведомила Украину, Турцию и ООН о возражениях по продлению зерновой сделки. Кремль сообщил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено до выполнения условий России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в продлении зерновой сделки. Господин Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой этот вопрос.

Лусине Баласян