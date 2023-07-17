Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ привел подробности отказа от продления зерновой сделки

Министерство иностранных дел России прокомментировало отказ продлевать действие зерновой сделки. Ведомство заявило, что в условиях «откровенного саботажа» ее продолжение теряет смысл. Возражение РФ против продления соглашения, уточнили в МИДе, означает отказ от ряда условий, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна.

«Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле»,— говорится в заявлении МИДа. Действие зерновой сделки прекращается с 18 июля.

Как выполнялась зерновая сделка

Читать далее

В ведомстве заявили, что если страны Запада дорожат зерновой сделкой, то должны выполнить свою часть: вывести из-под санкций российские удобрения и продовольствие. «Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление ‘’сделки’’»,— указали в МИДе.

Критикуя реализацию зерновой сделки, МИД указал на невыполнение условий меморандума, «атаки против российских гражданских и военных объектов» со стороны Украины (ведомство в том числе указало на подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса), «коммерческую основу» вывоза украинского продовольствия и его отправку преимущественно в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Итоги работы в ведомстве назвали неутешительными.

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН — было подписано почти год назад — 22 июля 2022 года. Она состоит из двух частей: соглашение о безопасном вывозе зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

Сегодня, в день завершения действия соглашения, Россия уведомила Украину, Турцию и ООН о возражениях по продлению зерновой сделки. Кремль сообщил, что действие зерновой сделки фактически приостановлено до выполнения условий России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в продлении зерновой сделки. Господин Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой этот вопрос.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...