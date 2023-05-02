Украинское зерно поставили на паузу

Еврокомиссия достигла промежуточного компромисса со странами Восточной Европы, пострадавшими от возросшего за последний год импорта украинской сельхозпродукции: поставки некоторых видов зерновых с Украины в приграничные государства со 2 мая запрещены. Впрочем, пока речь идет о том, что ограничительные меры будут действовать только месяц — их продление на более долгий срок возможно, но пока вызывает сомнения, в том числе из-за европейских целей по сдерживанию инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich, Reuters Фото: Gleb Garanich, Reuters

Во вторник, 2 мая, Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в приграничные Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Государства Восточной Европы, в свою очередь, обязались снять аналогичные запреты, которые ранее были введены ими самостоятельно. Как следует из опубликованного заявления ЕК, ограничительные меры не затронут транзит зерновых через приграничные страны на другие рынки. Новые правила будут действовать со 2 мая по 5 июня — при необходимости Еврокомиссия готова продлить их на более долгий срок. В документе уточняется, что пострадавшим от наплыва украинской сельхозпродукции фермерам будет оказана и финансовая поддержка — ранее заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис говорил о сумме в €100 млн (в дополнение к уже выделенным €56 млн).

Напомним, в апреле восточноевропейские страны с разницей в несколько дней ввели ограничения на импорт украинской агропродукции (см. «Ъ» от 20 апреля) — решение объяснялось угрозой, которую заполняющее рынки украинское зерно представляло для местных фермеров. Первое совместное заявление граничащих с Украиной государств было опубликовано еще в феврале (см. «Ъ» от 2 февраля) — в нем, указывая на кратно выросший импорт сельхозпродукции (по отдельным видам зерновых с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн), восточноевропейские страны настаивали на незамедлительной реакции ЕС: в частности, на возвращении таможенных пошлин, выплате компенсаций пострадавшим фермерам и изменении маршрутов поставок с Украины (речь шла о том, что зерновые должны не оседать на европейских рынках, а перенаправляться в развивающиеся страны).

Тогда «незамедлительной» реакции Евросоюза не последовало — помимо политических причин это объяснялось и экономическими: конкуренция более дешевого украинского зерна с более дорогим европейским позволяла, с одной стороны, создать ситуацию, в которой на рынке остается только рентабельный бизнес, с другой — сдерживать инфляцию. Последнее решение Еврокомиссии в контринфляционную политику также укладывается: хотя власти ЕС признают тяжелое положение местных производителей, вводить ограничения на срок больше месяца из-за роста цен, который может последовать за отказом от украинской продукции, пока не готовы.

Кристина Боровикова