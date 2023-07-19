Министр агрополитики Украины сообщил об уничтожении 60 тыс. тонн зерна при обстреле Одессы

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что в ночь на сегодня,19 июля, под обстрел попали портовые объекты, задействованные в зерновой сделке. Среди прочего уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должны были загрузить в порту Черноморск (входит в портовый кластер Одессы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Сольский

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters Николай Сольский

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Из пресс-релиза, опубликованного на сайте министерства, следует, что удары также наносились по «зерновым терминалам, экспортной инфраструктуре порта Черноморска». По оценкам специалистов, на восстановление потребуется не менее года, говорится в заявлении.

Сильнее всего повреждены объекты зерновой инфраструктуры украинской компании Kernel, канадской Viterra и французской CMA CGM Group, добавил министр. В Минвосстановления Украины также сообщали, что повреждены резервуары и причалы порта Одессы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал ночную атаку самой масштабной с начала российской специальной военной операции. По данным оперативного командования «Юг» ВСУ, в Одесской области ранены не менее 12 мирных жителей, почти 3 тыс. человек остались без электроснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский называл целью ударов инфраструктуру зерновой сделки. Россия вышла из соглашения 17 июля.

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на сегодня, 19 июля, российские военные нанесли удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования «по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ» в Одессе, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области. Ведомство утверждает, что цель удара «была достигнута».

В ночь на 18 июля Одесса также попала под обстрел российских военных: Минобороны РФ заявило о проведении операции «Возмездие». По данным военного ведомства, удары наносились по объектам, где «готовились террористические акты» против России. За день до этого произошел взрыв на Крымском мосту.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян