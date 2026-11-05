В спецназ Нацгвардии Казахстана впервые приняли женщину

Военнослужащая шесть раз выигрывала чемпионат Казахстана по рукопашному бою. В джиу-джитсу Кымбат трижды побеждала на чемпионатах мира и Азии и дважды — на чемпионате Европы. Также она чемпионка Казахстана и Азии по смешанным единоборствам, чемпионка страны и бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо. На Всемирных полицейских играх спортсменка взяла золото в дзюдо и серебро в джиу-джитсу.