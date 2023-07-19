СМИ: во Львове был слышен сильный взрыв

В городе Львов прогремел сильный взрыв, воздушная тревога в нем не объявлялась, сообщают «Страна.ua» и УНИАН. Других подробностей случившегося издания не приводят.

В ночь на сегодня, 19 июля, взрывы произошли в Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что произошедшая атака стала самой масштабной с начала военной операции РФ. По данным украинских властей, в городе пострадали как минимум 12 человек.

Позднее Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на 19 июля нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Также целью была авиабаза Канатово в Кировоградской области, заявили в ведомстве.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов