Прокатная десятка

20 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых французская биографическая драма «Жанна Дюбарри» с Майвенн и Джонни Деппом, а также американский триллер «Схватка с дьяволом», главные роли в котором исполнили Николас Кейдж и Юэль Киннаман. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Король улиц
- Режиссер: Элиас Белькеддар
- В ролях: Реда Катеб, Бенуа Мажимель, Мерьем Амиар, Харун Аттала
- Жанр: криминал, комедия / Франция, Алжир / 92 мин.
- Слоган: «Бери от жизни все. И не забудь сдачу»
- В прокате: с 20 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Омар (Реда Катеб) получил прозвище Клубничка после того, как в раннем детстве отомстил строгой учительнице совершенно иезуитским способом — подарил в качестве извинений корзину спелых ягод, каждая из которых была нафарширована иголками,— за что и отсидел по малолетке, затем откинулся, затем вырос, стал видным гангстером, блатную жизнь прошел до половины и оказался в солнечном раю. В Алжире, на берегу синего моря, на террасе роскошной виллы во флорентийском стиле, в компании верного подельника Роже (Бенуа Мажимель) с пророческой фамилией Эрмит — отшельниками этим двоим и предстоит жить. Казалось бы — загорай да кури дурь. Но не по доброй воле Омар наслаждается far niente. Последнее ограбление стоило ему Парижа, любимые трущобы Сен-Дени они с Роже оставили поспешно и под покровом темноты. Теперь Омару грозит двадцать лет без права помилования, но и двадцать лет на жаркой чужбине не сильно лучше тюрьмы в глазах изгнанника. Роже, зная наизусть чувствительную душу друга, его привязанность к парижскому art de vivre — ночью гоп-стоп, в остальное время хип-хоп и несколько звезд Мишлена,— последовал за Омаром в вынужденную эмиграцию. Чтобы утешать и развлекать, опекать и потворствовать самой сильной тоске — ностальгии по земле, которая зачем-то зовется родиной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Место пусто».
Жанна Дюбарри
- Режиссер: Майвенн
- В ролях: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн, Мельвиль Пупо, Робен Ренуччи
- Жанр: драма, биография, история / Франция / 113 мин.
- В прокате: с 20 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Жанна Дюбарри" Майвенн может показаться фильмом о скандальности, о социальных различиях, о правилах и о тех, кто не хочет их соблюдать,— но актриса и режиссер Майвенн снимала только о любви. Костюмная драма о любви проститутки, свободно и с удовольствием вверяющей свое тело разным, чаще немолодым, мужикам, и короля — который может подарить любовнице небольшую резиденцию, но не может сделать так, чтобы любовницу перестали шпынять его собственные дочери. Архаичная, пыльная история, где двое людей смотрят друг на друга под нескончаемую музыку, а остальные им то мешают, то помогают. Майвенн играет Жанну, она в этой роли бесконечно обаятельна — как и во всех своих ролях…
Фильм то дрейфует в сторону комедийности "Красотки", особенно в эпизодах, где Жанну обучают правилам высшего общества, то пародийно пересказывает "Золушку" со злыми принцессами и бедной работящей Золушкой на чужом балу. Иногда Майвенн вступает в прямой спор с "Марией Антуанеттой" Софии Копполы, где Азия Ардженто играла Жанну-простушку, Жанну-дурочку. Майвенн не считает Жанну дурочкой: она видит перед собой просто влюбленную женщину. Но главный двигатель сюжета — нескрываемое удовольствие самой Майвенн».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Гордое обаяние фаворитизма».
Малышка на драйве
- Режиссер: Пак Тэ-мин
- В ролях: Пак Со-дам, Чон Хён-джун, Сон Сэ-бёк, Ким И-сон, Ём Хе-ран
- Жанр: боевик, криминал, триллер / Южная Корея / 108 мин.
- В прокате: с 20 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Шеф-чан (Пак Со Дам) работает в "специальной доставке": помогает людям непростой судьбы, скрывающимся от закона и/или бандитов, добраться до пусанского порта и дать деру из Южной Кореи. Сама она беженка из КНДР, но никакой эмпатии к клиентам не испытывает: просто нужно как-то зарабатывать на жизнь. А водит Шеф-чан — будь здоров: Даниэль из "Такси" (1998), Водитель из "Драйва" (2011) и даже ватага сорвиголов из бесконечного "Форсажа" по сравнению с ней — городские пижоны на прокачанных тачках…
Новый заказ Шеф-чан — перевезти из Сеула в Пекин бейсболиста До Сика (Ён У Джин), устраивавшего договорные матчи. Спортсмен решил не ждать у моря погоды, запланировав побег из страны с маленьким сыном Со Воном (Чон Хён Джун). В итоге все идет наперекосяк: крышующий нелегальный бизнес полицейский Чо Гён Пхиль (Сон Сэ Бёк) находит беглеца за миг до прибытия "такси", но мальчик успевает скрыться, получив от папы рюкзачок с 20 млн вон плюс пульт от сейфа, где лежат еще 30 млрд. И вот беспринципная гонщица, привыкшая к любому беспределу, ввязывается в сущую авантюру: помочь беззащитному ребенку уйти от всемогущих преследователей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Кимчи из последних сил».
Схватка с дьяволом
- Режиссер: Юваль Адлер
- В ролях: Николас Кейдж, Юэль Киннаман, Каиви Лайман, Нэнси Гуд
- Жанр: боевик, триллер / США / 90 мин.
- В прокате: с 20 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Лас-Вегас. Оставив сына у бабушки, Дэвид Чемберлен (Юэль Киннаман) торопится на роды жены. После гибели первенца семейство с особым трепетом относится к новой жизни — и почти уже двукратный отец не хочет пропустить столь ответственный момент. Однако придется: прямо на больничной парковке на заднее сиденье его тарантаса плюхается незнакомец (Николас Кейдж), всем своим видом транслирующий угрозу. Бордовый пиджак в узор змеиной кожи, неряшливо окрашенные красным волосы, пистолет в руке, наконец. Мужчина уверен, что они с Дэвидом знакомы и у них есть старые счеты. Точнее — с загадочным боссом, который нетерпеливо ждет встречи где-то на полдороге в Бостон. Что ответит Чемберлен?
"Схватка с дьяволом" — дебютный сценарий Люка Парадайза, обладающий, к сожалению, всеми недостатками дебютного сценария. Старательно проговоренный бэкграунд Чемберлена, многозначительный зачин в декорациях города соблазнов, непроницаемый "красный человек", многочисленные подмигивания, которые никуда не ведут. Вроде констатации "ведьминого часа" (с трех до четырех после полуночи), когда водитель и пассажир сворачивают в захудалый дайнер, где им приготовят перекус для кульминации».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Битый отбитого везет».
Рубеж выживания
- Режиссер: Танел Тоом
- В ролях: Кейт Босворт, Люсьен Лависконт, Мартин МакКанн, Томас Кречман, Бен Пуллен
- Жанр: фантастика, триллер, драма / Великобритания / 117 мин.
- Слоган: «Чтобы выжить, нужно разгадать тайну последнего рубежа»
- В прокате: с 20 июля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Четверо специалистов, обслуживающих сверхсекретный объект, уже давно работают посреди океана без связи с внешним миром. Когда ресурсы подходят к концу, а на контакт с ними никто не выходит, напряжение начинает возрастать. Приборы показывают приближение шторма, на горизонте появляется не подающий сигналов корабль. Команда начинает подозревать, что оказалась пешкой в чьей-то зловещей игре. Чтобы выбраться из ловушки и выжить, им придется разгадать тайну последнего рубежа».
Кентавр
- Режиссер: Кирилл Кемниц
- В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов
- Жанр: триллер, драма / Россия / 101 мин.
- Слоган: «Ночью совсем другая жизнь»
- В прокате: с 13 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Тело молодой женщины на заднем сиденье автомобиля — мертва она или просто без сознания, пока неясно. Какой-то мужчина вытаскивает ее на обочину, зрителям удается разглядеть только силуэт и бритую голову. Кто эти люди, выяснится позже, а пока город засыпает, просыпается Саша — таксист, который настолько слился со своей машиной, что даже живет в гараже. Работать он предпочитает по ночам, когда на улицах меньше пробок и людей. Впрочем, к людям питает живейший интерес и с каждым пассажиром заводит беседу, не давая доехать из точки А в точку Б в тишине и покое. Саша бравирует своим умением разглядеть человека насквозь…
Впрочем, эта проницательность не мешает Саше брать заказы, с ходу отдающие чем-то подозрительным. Так, он подвозит дерганого молодого человека, у которого разве что на лбу не написано, что от него надо держаться подальше, предлагающего пять тысяч наличными за поездку, не зарегистрированную в приложении. А потом сразу берет на борт Лизу, в которой с ходу определяет секс-работницу. Знакомство их стартует с неудачной ноты: Саша не скрывает презрения к профессии пассажирки, та огрызается, но потом эти двое в прямом и переносном смысле поломанных жизнью людей находят общий язык. Разумеется, Лиза окажется не совсем той, за кого себя выдает, но и Саша, кажется, что-то скрывает».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Шашечки наголо» и «Таксишный мститель».
Круче некуда
- Режиссер: Скотт Во
- В ролях: Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Ван Чжэньвэй, Рэйчел Холовэй
- Жанр: боевик, триллер / Китай, США / 102 мин.
- В прокате: с 13 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для фильма, на афише которого значится Джеки Чан, "Круче некуда" стартует неожиданно серьезно. На китайский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в некой ближневосточной стране — в картине не появляется ее название, но "Шоссе смерти", по которому скоро предстоит проехать героям, пролегает через территории Ирака и Кувейта,— нападают некие "наемники". Коллектив в опасности, и для того, чтобы обеспечить его эвакуацию, на место прибывают бойцы китайской ЧВК во главе с опытным ветераном Лу по прозвищу Дракон (Джеки Чан). Они рассаживают работников завода по автобусам, которые поведут по тому самому "Шоссе смерти" в безопасную "зеленую зону". Попутно выясняется, что среди этих работников есть дочь Лу (Ма Чуньжуй), обиженная на отца за то, что все ее детство его не было рядом…
Тем временем в расположенной неподалеку деревушке мускулистый американец Крис (Джон Сина), тоже не раз побывавший в горячих точках, учит местных ребятишек играть в бейсбол и переживает из-за проблем с водоснабжением. Здесь его навещает младший брат Хейден (Мики Кольтес) — командир осаждающих завод наемников — и предлагает работенку: во время следования колонны автобусов по "Шоссе смерти" захватить директрису завода (Ма Ли) и передать людям, которые хорошо за это заплатят».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Боевик на двоих».
Великая красота
- Режиссер: Паоло Соррентино
- В ролях: Тони Сервилло, Карло Вердоне, Сабрина Ферилли, Карло Буччироссо, Яя Форте
- Жанр: драма, комедия / Италия, Франция / 141 мин.
- В прокате: с 13 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «"Великая красота" — вольный ремейк "Сладкой жизни". То название, безусловно, тоже было крайне ироническим. Но в историю вошло, что называется, без кавычек. La dolce vita — аутентичный стиль жизни, философия и мировоззрение европейской богемы легендарного, почти античного Рима, этого «Голливуда на Тибре» конца 1950-х — начала 1960-х годов, который с таким шиком и блеском показал в своем фильме Федерико Феллини…
Сегодня именно Паоло Соррентино считается едва ли не первым режиссером Италии, но ясно, что счет здесь иной. Пассионарность покинула итальянский кинематограф, вот почему его красота вторична и даже пародийна. Герой фильма — журналист, как и в "Сладкой жизни", но если Марчелло Рубини было между 30 и 40, то Джепу Гамбарделле исполнилось 65, а свой первый и единственный роман он опубликовал 40 лет назад в качестве обещающего писателя, приехавшего покорять Рим. Сегодня это усталый светский лев, готовый блеснуть острым словцом и литературной эрудицией на любой вечеринке и не готовый отказаться ни от одной из них. Его играет Тони Сервилло — сегодняшний итальянский актер номер один, но на Марчелло Мастроянни он не похож не только возрастом, но и типом харизмы: желчь вместо обаяния, цинизм вместо скепсиса».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муки райские».
Патхан. Схватка со смертью
- Режиссер: Сиддхарт Ананд
- В ролях: Шах Рукх Кхан, Джон Абрахам, Дипика Падукон, Димпл Кападиа, Ашутош Рана
- Жанр: боевик, триллер, приключения / Индия / 86 мин.
- Слоган: «Только вперед»
- В прокате: с 13 июля
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Спецагент Патхан получает информацию о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идет по следу безжалостного наемника Джима, чтобы нарушить его планы и предотвратить катастрофу. Патхан вступает в смертельную битву, ставка в которой — будущее всей страны».
Гипнотик
- Режиссер: Роберт Родригес
- В ролях: Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер, Дж.Д. Пардо, Дайо Окенийи
- Жанр: боевик, триллер, детектив, фантастика / США / 93 мин.
- В прокате: с 6 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Техасский коп Дэнни Рурк сидит на приеме у служебного психотерапевта, к которой ходит по распоряжению начальства. Он не может перестать думать о событии, которое, собственно, и привело его в этот кабинет: четыре года назад его дочь Минни похитили прямо с детской площадки, когда он на минутку отвернулся. Преступник был пойман и заявил, что ничего не помнит, его адвокаты разыграли карту невменяемости, но ни девочку, ни ее тело так и не нашли. Это разрушило брак Рурка, а его самого превратило в ходячий пример непроработанной травмы из учебника по психологии. Он продолжает верить, что его дочь жива, и, конечно, готов на все, чтобы ее найти.
Естественно, следующее же задание выводит его на что-то похожее на след. Рурк и его напарник Ник выезжают на банковское ограбление, которое еще не состоялось. Но в полицию поступил анонимный звонок, предупреждающий о готовящемся преступлении, а так как оно очень похоже на два уже случившихся ограбления в филиалах того же банка, полицейские воспринимают наводку всерьез. На месте, однако, творится что-то странное…
Рурк берется за несанкционированное расследование, и оно приводит его к ясновидящей Диане, которая оказывается не просто ярмарочной гадалкой, а экстрасенсом с мощными способностями, или, как она сама себя называет, гипнотиком».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Возвращение к паранормальности».