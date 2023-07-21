Прокатная десятка

Обзор «Ъ-Weekend»: «"Жанна Дюбарри" Майвенн может показаться фильмом о скандальности, о социальных различиях, о правилах и о тех, кто не хочет их соблюдать,— но актриса и режиссер Майвенн снимала только о любви. Костюмная драма о любви проститутки, свободно и с удовольствием вверяющей свое тело разным, чаще немолодым, мужикам, и короля — который может подарить любовнице небольшую резиденцию, но не может сделать так, чтобы любовницу перестали шпынять его собственные дочери. Архаичная, пыльная история, где двое людей смотрят друг на друга под нескончаемую музыку, а остальные им то мешают, то помогают. Майвенн играет Жанну, она в этой роли бесконечно обаятельна — как и во всех своих ролях…

Фильм то дрейфует в сторону комедийности "Красотки", особенно в эпизодах, где Жанну обучают правилам высшего общества, то пародийно пересказывает "Золушку" со злыми принцессами и бедной работящей Золушкой на чужом балу. Иногда Майвенн вступает в прямой спор с "Марией Антуанеттой" Софии Копполы, где Азия Ардженто играла Жанну-простушку, Жанну-дурочку. Майвенн не считает Жанну дурочкой: она видит перед собой просто влюбленную женщину. Но главный двигатель сюжета — нескрываемое удовольствие самой Майвенн».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Гордое обаяние фаворитизма».