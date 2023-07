Битый отбитого везет

В российский прокат вышел триллер «Схватка с дьяволом», который обязан оригинальным названием хиту The Rolling Stones «Sympathy For The Devil». Подлинного рок-н-ролла в кадре, правда, не будет — даром что Николас Кейдж здесь размахивает пистолетом и завлекает красными волосами.

Текст: Алексей Филиппов

Лас-Вегас. Оставив сына у бабушки, Дэвид Чемберлен (Юэль Киннаман) торопится на роды жены. После гибели первенца семейство с особым трепетом относится к новой жизни — и почти уже двукратный отец не хочет пропустить столь ответственный момент. Однако придется: прямо на больничной парковке на заднее сиденье его тарантаса плюхается незнакомец (Николас Кейдж), всем своим видом транслирующий угрозу. Бордовый пиджак в узор змеиной кожи, неряшливо окрашенные красным волосы, пистолет в руке, наконец. Мужчина уверен, что они с Дэвидом знакомы и у них есть старые счеты. Точнее — с загадочным боссом, который нетерпеливо ждет встречи где-то на полдороге в Бостон. Что ответит Чемберлен?

«Схватка с дьяволом» — дебютный сценарий Люка Парадайза, обладающий, к сожалению, всеми недостатками дебютного сценария. Старательно проговоренный бэкграунд Чемберлена, многозначительный зачин в декорациях города соблазнов, непроницаемый «красный человек», многочисленные подмигивания, которые никуда не ведут. Вроде констатации «ведьминого часа» (с трех до четырех после полуночи), когда водитель и пассажир сворачивают в захудалый дайнер, где им приготовят перекус для кульминации. Из всех немногочисленных вариантов — накануне второго отцовства Чемберлена настигает прошлое, сомнения в будущем или потусторонние соблазны — сценарист выбирает самый незатейливый. Хотя Николас Кейдж и отыгрывает в фирменной «шаманской» манере свихнувшегося в эпоху услуг и потребления лепрекона. «Схватка с дьяволом» на высокой скорости проносится мимо всех открывающихся возможностей, предлагая зрителям лишь сочувственно помахать мифологемам Лас-Вегаса.

Подобием интриги можно считать лишь финальную точку маршрута: обернется ли все кунштюком в духе кроненберговской «Оправданной жестокости» или съедет с освещенной местности на территорию «Шоссе в никуда» или «Диких сердцем». Если персонаж Кейджа отвечает за пространные монологи и пускание пыли в глаза, то Киннаман с порога рушит авторам всю игру. Сложно поверить, что почти двухметровый герой боевика («Робокоп», «Отряд самоубийц», «Видоизмененный углерод») на самом деле испуганный обыватель, которого по ошибке везут куда-то в адское пекло. И даже символическая потеря очков, сигнализирующая о частичном разблокировании скрытой брутальности, не оказывает того эффекта, как в условных «Соломенных псах» Сэма Пекинпа, где пробуждалась ярость Дастина Хоффмана.

Тем удивительнее наблюдать актерский поединок Киннамана и Кейджа — лед и пламя — в 90-минутном скетче для киношколы. Вероятно, не последнюю роль тут сыграл израильский постановщик Юваль Адлер, с которым Киннаман уже работал над голливудским дебютом «Тайны, которые мы храним». Ну а Кейдж мог соблазниться красными волосами или возможностью оплатить хотя бы часть огромных долгов. Именно режиссер, ранее снимавший про палестино-израильский конфликт («Вифлеем») и «Моссад» («Связной»), спасает этот фильм от полной катастрофы, поддерживая слабеющий саспенс и не позволяя Кейджу совсем уж уйти в бенефис. Правда, аура его прошлых работ заставляет фантазировать, что несравненно острее «Схватка с дьяволом» смотрелась бы на менее абстрактном израильском материале. А покидать Лас-Вегас в компании двух несчастных мужчин с темным прошлым — маршрут практически обыденный. Передайте вперед за проезд.

В прокате с 20 июля

