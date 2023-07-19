Reddit грозит до 4 млн руб. штрафа за фейки об СССР и армии

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Reddit Inc. Ее впервые привлекают к ответственности за отказ удалять запрещенную в РФ информацию (ч.2 ст.13.41 КоАП РФ).

По данным суда, соцсеть отказалась удалить «заведомо ложные сведения о деятельности СССР во Второй Мировой войне, дискредитации вооруженных сил РФ и иной экстремистской информация», сказали «Интерфаксу» в суде.

Российские суды регулярно штрафуют соцсети за неудаление подобных данных. В мае Telegram оштрафовали на 4 млн руб., первый штраф назначили мессенджеру Viber. Были оштрафованы также Twitch и Dropbox

Лаура Кеффер